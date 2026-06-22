Южнокорейский концерн Hyundai Мотор Груп объявил о том, что становится единственным и абсолютным владельцем одного из самых известных брендов в мире робототехники — компании Boston Dynamics. Этот стратегический шаг свидетельствует о том, что автогигант стремится к лидерству не только в традиционном автомобилестроении, но и в технологиях будущего. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Согласно имеющейся информации, Hyundai выкупает оставшиеся в распоряжении японской корпорации СофтБанк Груп 9,65% акций за 325 миллионов долларов. После завершения данной сделки Boston Dynamics полностью перейдет под контроль южнокорейского концерна. В настоящее время Hyundai через свои подразделения, такие как Hyundai Мотор, Kia и Hyundai Мобис, владеет более чем 90% акций компании.

Интеграция роботов и автомобилестроения

Осуществляя данную покупку, Hyundai стремится еще больше укрепить свою экосистему в области робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что знаменитый робот-собака Spot и человекоподобные роботы Atlas, разработанные Boston Dynamics, теперь будут использоваться для автоматизации производственных процессов и совершенствования логистических систем на заводах Hyundai.

Для бренда, который прочно закрепился на рынке Узбекистана с такими моделями, как Hyundai Tucson, Элантра и Santa Fe, эта новость является частью глобальной стратегии. В будущем компания планирует стать не просто производителем транспортных средств, а широкопрофильным провайдером технологических решений. Это означает, что автомобили, которые мы увидим в будущем, станут еще более умными и автономными.

По сообщению издания иксбт.ком, заседание совета директоров для утверждения данной сделки запланировано на 22 июня. СофтБанк решил продать свою долю на основании ранее согласованного опциона. Это создало для Hyundai возможность полной интеграции компании.

По мнению экспертов, с помощью этих инвестиций Hyundai стремится получить преимущество в конкуренции с Tesla и другими технологическими гигантами. Достижения в области робототехники сыграют решающую роль в таких проектах, как беспилотные автомобили и городская воздушная мобильность (УАМ). Таким образом, Hyundai продолжает дополнять свою традиционную линейку моделей высокотехнологичными инновациями.