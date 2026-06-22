BYD намерена нанести серьезный удар по европейскому рынку с пикапом Шарк

·33·Авто
BYD намерена нанести серьезный удар по европейскому рынку с пикапом Шарк

Китайский бренд BYD официально подтвердил запуск своего первого пикапа — модели Шарк — на рынках Великобритании и Европы. Ожидается, что этот шаг создаст новую конкурентную среду на мировом автомобильном рынке, особенно в сегменте пикапов. Модель Шарк представляет серьезную угрозу для традиционных конкурентов с двигателями внутреннего сгорания не только благодаря своим техническим возможностям, но и гибридным технологиям. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Новая модель Шарк предназначена в первую очередь для конкуренции с такими лидерами, как Ford Ranger PHEV. По данным издания Autocar, автомобиль также известен под названием Шарк 6 и оснащен системой плуг-ин гибрида (PHEV). Это позволяет водителям эффективно использовать как электрическую тягу, так и бензиновый двигатель.

Технические характеристики и мощность

Хотя точные технические характеристики для британского рынка пока полностью не раскрыты, версия для рынка Австралии дает представление о его возможностях. BYD Шарк будет предлагаться с 1,5-литровым или 2,0-литровым турбобензиновым двигателем. Оба варианта дополнены двумя электродвигателями (по одному на каждой оси), что формирует систему полного привода.

Модель с 1,5-литровым двигателем выдает 430 л.с. и 637 Нм крутящего момента, а силовой агрегат объемом 2,0 литра обладает мощностью 470 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. Стоит отметить, что при движении автомобиль в основном полагается на электродвигатели, в то время как бензиновый двигатель чаще выполняет функцию генератора или помогает на высоких скоростях.

Автомобиль оснащен литий-железо-фосфатной (ЛФП) батареей емкостью 29,6 кВт ч. Согласно результатам тестов ВЛТП, BYD Шарк может проехать до 80 километров исключительно на электротяге. Кроме того, батарею можно заряжать с помощью устройств быстрой зарядки мощностью 55 кВт, а также автомобиль поддерживает функцию подачи электроэнергии на внешние устройства (В2Л).

Грузоподъемность и практические возможности

Одним из важнейших аспектов для сегмента пикапов является грузоподъемность. BYD Шарк обладает следующими показателями:

  • Объем грузового отсека составляет 1450 литров;
  • Максимальная грузоподъемность равна 835 килограммам;
  • Модель с 1,5-литровым двигателем может буксировать прицепы массой до 1500 кг, а модель с 2,0-литровым — до 2500 кг.
Модели бренда BYD не чужды и для рынка Узбекистана. Учитывая растущую популярность электромобилей и гибридов этого бренда в нашей стране, пикап Шарк в будущем может стать привлекательным выбором для местных фермеров и водителей, передвигающихся по бездорожью.

На данный момент цена модели BYD Шарк официально не объявлена. Однако, по мнению экспертов, он будет дешевле своего основного конкурента Ford Ranger PHEV. Это поможет китайскому бренду быстрее занять свою нишу на европейском рынке.

BYDSharkПикапАвтомобильГибрид
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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