Электромобили становятся популярными в корпоративном секторе: ключевым фактором стали налоговые льготы

·12·Авто
Электромобили становятся популярными в корпоративном секторе: ключевым фактором стали налоговые льготы

На автомобильном рынке Европы и, в частности, Великобритании, резко растет интерес корпоративных клиентов к электромобилям. Последние исследования лизинговой компании Арвал показывают, что рост спроса на электрический транспорт среди сотрудников компаний стал основным катализатором обновления автопарков. Эта тенденция связана не только с экологической ответственностью, но и с экономической эффективностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Согласно отчету Арвал Мобилитй Обсерваторй Барометер, почти 30% корпоративных парков в Великобритании закупают электромобили именно по требованию и желанию сотрудников. Стоит отметить, что этот показатель на 50% выше по сравнению с 2025 годом. В прошлом году желание сотрудников указывалось в качестве основной причины лишь в 20% случаев. Сейчас этот фактор имеет почти такое же значение, как и глобальные цели по снижению вреда окружающей среде (32%).

Налоговые льготы и экономическая привлекательность

Одним из самых сильных драйверов перехода на электромобили являются крайне низкие налоговые ставки и схемы «пожертвования частью зарплаты» (саларй сакрифике). По данным Британской ассоциации по прокату и лизингу автомобилей (БВРЛА), в четвертом квартале 2025 года половина новых автомобилей, поставленных по бизнес-контрактам, и 77% автомобилей по схемам оплаты из зарплаты пришлись на аккумуляторные электромобили (BEV).

Для компаний электромобили являются не только средством снижения налогового бремени (28%), но и инструментом улучшения корпоративного имиджа. 30% опрошенных заявили, что инвестируют в электрический транспорт именно для повышения престижа бренда. В то же время волатильность цен на топливо и вопрос энергетической безопасности из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке также побуждают водителей больше полагаться на электроэнергию.

Барьеры и проблемы инфраструктуры

Несмотря на столь стремительный рост, в отрасли сохраняются определенные трудности. По сообщению издания Autocar, 33% компаний-респондентов пожаловались на высокую стоимость покупки электромобилей. Кроме того, ограниченный выбор моделей также служит барьером для некоторых менеджеров. Однако возможности выбора на рынке расширяются: сейчас на британском рынке представлено 167 типов электромобилей, что значительно больше 102 моделей в 2024 году.

Вопрос инфраструктуры по-прежнему остается самым болезненным пунктом. Согласно результатам исследования, следующие факторы замедляют популяризацию электромобилей:

  • Нехватка зарядных станций в общественных местах (41%);
  • Отсутствие возможности зарядки в домах сотрудников (41%);
  • Недостаток точек зарядки на рабочих местах (имеются только в 27% компаний).
В заключение можно сказать, что корпоративный сектор становится локомотивом рынка электромобилей. Хотя существуют проблемы с инфраструктурой и ценами, налоговые льготы и личный интерес сотрудников делают этот переход необратимым. Ожидается, что в условиях Узбекистана электрификация корпоративных парков также ускорится в будущем за счет подобных налоговых и экономических стимулов, особенно на фоне локального производства таких брендов, как BYD.

ЭлектромобильКорпоративный ПаркНалоговые ЛьготыArvalАвтомобильный Рынок
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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