Toyota RAV4 вызывает беспрецедентный спрос на рынке США

·40·Авто
Toyota RAV4 вызывает беспрецедентный спрос на рынке США

Японский автогигант Toyota не успевает удовлетворить огромный спрос на новое поколение одной из своих самых популярных моделей кроссоверов — РАВ4. На рынке США интерес к этому автомобилю настолько высок, что машины находят своих владельцев еще до того, как попадают в дилерские центры. Эта ситуация подвергает испытанию баланс между производственными мощностями ведущего мирового бренда и ожиданиями клиентов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным издания Аутомотиве Невс, в дилерском центре Лонго Toyota в штате Калифорния число клиентов, стоящих в очереди за новым РАВ4, превысило 800 человек. Стоит отметить, что, несмотря на то что только за май центр передал покупателям более 200 автомобилей, очередь вместо того чтобы сокращаться, продолжает расти. Дилер Эарл Стеварт Toyota во Флориде также подтвердил, что все выделенные квоты были распроданы еще до прибытия машин в салон.

Причины изменений в производстве и дефицита

Представители компании Toyota указывают в качестве одной из основных причин дефицита масштабные работы по модернизации производственной системы. В целях подготовки к выпуску кроссоверов нового поколения были переоснащены заводы в Японии и Канаде. Этот процесс привел к временному снижению объемов производства, однако это было необходимо для качественной подготовки обновленной модели РАВ4, которая теперь будет оснащаться исключительно гибридными силовыми установками.

Чтобы смягчить ситуацию, компания Toyota досрочно запустила производство РАВ4 модельного года 2026 на заводе в городе Джорджтаун, штат Кентукки. Несмотря на это, дополнительных мощностей пока недостаточно для покрытия всех потребностей рынка. Как отметил глава отдела продаж компании в США Деймон Роуз, дилеры измеряют запасы на своих складах не днями, а часами.

Значимость для рынка Узбекистана

Данная новость актуальна и для автомобильного рынка Узбекистана. Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых и престижных кроссоверов в нашей стране. Дефицит и рост спроса на таком крупном рынке, как США, могут повлиять на сроки поставок и стабильность цен в глобальном масштабе. Стратегия глобального перехода на гибридные технологии также способствует поддержанию высокой стоимости моделей Toyota на вторичном рынке.

Резюмируя, модель Toyota RAV4 продолжает опережать конкурентов благодаря своей надежности и экономичным гибридным системам. Производитель планирует сократить очереди за счет вывода всех заводов на полную мощность в ближайшие месяцы. Однако на данный момент покупателям приходится ждать несколько месяцев, чтобы стать владельцами желаемого кроссовера.

ToyotaRAV4АвтомобилиГибридСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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