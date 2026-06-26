JLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегмент

·7·Авто
JLR отказывается от массового рынка: британский бренд переходит в люкс-сегмент

Известный британский концерн JLR (Jaguar Land Rover) решил коренным образом изменить свою бизнес-стратегию. Руководство компании на ежегодном собрании инвесторов объявило о выходе с массового рынка премиальных автомобилей, который они назвали «полем битвы» из-за чрезмерно высокой конкуренции. Теперь производитель сосредоточит основное внимание на более дорогих и эксклюзивных моделях СУВ. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Это стратегическое изменение напрямую связано с падением показателей в последних финансовых отчетах компании. По данным издания Иксбт.ком, в финансовом году, завершившемся в марте, JLR получил прибыль до налогообложения в размере всего 200 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, за тот же период прошлого года этот показатель составлял 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Столь резкое сокращение прибыли вынудило бренд пересмотреть свои подходы.

Качество важнее количества

JLR больше не стремится к увеличению объема продаж. Стратегия компании основана на переориентации клиентов на более дорогие и высокотехнологичные версии внедорожников. Это означает, что в линейках Range Rover, Дефендер и Дисковерй станет меньше доступных комплектаций и больше модификаций класса люкс.

На автомобильном рынке Узбекистана продукция JLR, в частности модели Range Rover и Land Rover Дефендер, также выделяется своим высоким статусом. Новая стратегия компании может повлиять и на цены на местном рынке. Полный переход бренда в люксовый сегмент послужит дальнейшему укреплению его позиций в премиум-классе.

По мнению экспертов, такой шаг поможет JLR снизить риски. Конкуренция на массовом рынке требует огромных ресурсов и постоянных ценовых войн. В люксовом же сегменте маржа значительно выше, что позволяет компании быстрее восстановить бюджет за счет чистой прибыли с каждого проданного автомобиля.

При этом компания не намерена останавливать процесс электрификации. Ожидается, что в линейке новых дорогих моделей основное место займут гибридные и полностью электрические премиальные СУВ. Это позволит бренду JLR не только привлекать состоятельных клиентов, но и адаптироваться к глобальным экологическим стандартам.

JLRLand RoverRange RoverАвтомобилиБизнес
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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