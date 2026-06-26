Hyundai представила новое поколение седана Элантра: масштабные изменения в дизайне и технологиях

Южнокорейский автоконцерн Hyundai официально представил восьмое поколение седана Элантра (известного на внутреннем рынке под названием Аванте), одной из своих самых популярных моделей. Новая модель, представленная спустя шесть лет, коренным образом отличается от предшественников не только внешним видом, но и габаритами, а также технологическим оснащением. По данным иксбт.ком, автомобиль стал заметно крупнее и приобрел более современный облик. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Элантра нового поколения по своим габаритам приблизилась к автомобилям более высокого класса. Длина машины достигла 4765 мм, а ширина — 1855 мм. Увеличение колесной базы до 2750 мм способствовало дальнейшему расширению салона. Инженеры Hyundai отмечают, что комфорт внутреннего пространства теперь может смело конкурировать с моделями классом выше.

Новый облик в стиле Арт оф Стил

Внешний вид автомобиля создан на основе новой философии дизайна бренда «Арт оф Стил». В передней части привлекают внимание расширенная решетка радиатора и двухъярусная светодиодная оптика. Сзади установлена характерная черта бренда — сплошная светодиодная линия в форме буквы «Х». Кроме того, новые 18-дюймовые диски и острые кромки колесных арок придали седану спортивный вид.

В салоне сделан большой акцент на цифровые технологии. На центральной панели расположен огромный сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма (12,9 дюйма в базовых комплектациях). Мультимедийный комплекс под управлением системы Плеос Коннект оснащен помощником с искусственным интеллектом Глео AI, который может общаться с водителем на естественном языке. Тем не менее, Hyundai сохранила физические кнопки для самых важных функций.

Технические характеристики и безопасность

На данный момент седан предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов:

атмосферный двигатель объемом 2,0 литра (147 л.с.);

гибридная система на базе двигателя объемом 1,6 литра (155 л.с.).

Гибридная модификация оснащена интеллектуальной системой рекуперации Смарт Регенеративе Бракинг 3.0, которая повышает энергоэффективность с учетом направления движения и маршрута. Также с помощью режима Стай Моде появилась возможность пользоваться кондиционером и мультимедиа при остановке без запуска двигателя.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: автомобиль оснащен 10 подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, системой дистанционной парковки и датчиками помощи при движении задним ходом. Также внедрена функция автоматического торможения при ошибочном нажатии на педаль газа. Ожидается, что новая Hyundai Elantra поступит в продажу в Южной Корее до конца года, а затем и на мировые рынки.