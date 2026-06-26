США запретили электромобили Polestar: связь с Geely обошлась бренду дорого

Правительство США в рамках новых правил по обеспечению национальной безопасности ввело запрет на продажу новых автомобилей бренда Polestar на территории страны. Данное решение вступит в силу после завершения модельного года 2027. Министерство торговли США отклонило запрос компании на специальное разрешение для продолжения деятельности на американском рынке, что поставило под вопрос будущее бренда в этом крупном регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Основная причина запрета связана со структурой собственности Polestar. Известно, что контрольный пакет акций бренда принадлежит китайскому автоконцерну Geely. Согласно требованиям нового правила «Коннектед Вехикле Руле» (правило подключенных транспортных средств) США, торговля автомобилями с программным обеспечением или электронными компонентами, произведенными в Китае и России, будет ограничена. Вашингтон опасается, что эти технологии могут быть использованы для шпионажа или кибератак.

Технологические ограничения и сроки

Согласно новому регламенту, ограничения на программное обеспечение, отвечающее за функции связи и подключения к сети, начнут действовать с моделей 2027 года. Ограничения по аппаратному обеспечению (хардваре) запланированы на 2030 год. Polestar пытался добиться исключения из этих правил, однако официальные органы оценили связи бренда с Китаем как крайне рискованные. Примечательно, что другой бренд, входящий в состав Geely — Volvo, ранее сумел получить такое разрешение.

по данным иксбт.ком, эта ситуация является серьезным предупреждением и для местных брендов, таких как Линколн и Буик, которые продают в США автомобили, собранные в Китае. Им также в ближайшее время потребуется пройти аналогичные проверки. Ситуацию для Polestar осложняет тот факт, что модель Polestar 3 производится именно на заводе в штате Южная Каролина, США. Пока судьба местного производства после введения запрета остается неопределенной.

Новая стратегия бренда

Руководство Polestar решило не оспаривать решение правительства США. Генеральный директор компании Михаэль Лошеллер сообщил, что стратегия бренда уже ориентирована на другие регионы. По его словам, на первый квартал 2026 года почти 94% глобальных продаж Polestar пришлось на рынки за пределами США. Это свидетельствует о том, что уход с американского рынка не нанесет катастрофического удара по общему финансовому состоянию компании.

В качестве основных направлений будущего развития компания определила следующие регионы:

страны Европейского Союза (здесь планируется выпуск новой модели Polestar 7);

страны Юго-Восточной Азии;

Восточная Европа и Латинская Америка;

рынок Канады.

Хорошая новость для существующих клиентов в США заключается в том, что уже проданные или ввезенные в страну автомобили останутся в продаже. Также владельцам будет по-прежнему предоставляться официальное сервисное обслуживание. Однако после 2027 года американские автолюбители не смогут приобрести новые модели бренда у официальных дилеров. Эта ситуация в очередной раз доказывает, что влияние геополитических факторов на мировом автомобильном рынке становится всё сильнее.