Денза З Купе от бренда BYD: представлен новый гиперкар мощностью 1582 л.с.

·39·Авто
Денза З Купе от бренда BYD: представлен новый гиперкар мощностью 1582 л.с.

Денза, премиальный суббренд китайского концерна BYD, официально представил свою новую флагманскую модель — электромобиль Денза З Купе. Этот гиперкар готов удивить мировой авторынок не только своим футуристическим дизайном, но и техническими характеристиками. Новая модель построена на той же платформе е3, что и З9 GT, и обещает сверхвысокую мощность и динамику. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Основным источником энергии автомобиля являются три электродвигателя, которые в сумме развивают 1582 л.с. и 1240 Нм крутящего момента. Такая колоссальная мощность позволяет Денза З Купе разгоняться до 100 км/ч всего за 2,25 секунды. Для сравнения, версия З Спидер, ранее показанная на Пекинском автосалоне, демонстрировала этот результат за 2,3 секунды.

Гоночная версия и рекордное ускорение

Инженеры Денза не ограничились стандартным купе, разработав специальный гоночный вариант под названием Ракинг. Эта версия оснащена большим антикрылом и полусликовыми шинами. В результате вариант Ракинг разгоняется до 100 км/ч всего за 1,96 секунды. Различия есть и в максимальной скорости: если стандартное купе ограничено 300 км/ч, то гоночная версия способна развивать 350 км/ч.

Также производитель планирует в будущем выпустить еще более мощную модель Спекиал Эдитион. Эта спецсерия будет обладать мощностью более 1973 л.с. и разгоняться до 100 км/ч менее чем за 1,7 секунды. Данная модификация будет оснащена более совершенной системой охлаждения батареи для длительной эксплуатации на треке.

Инновационная подвеска и технологии

Все модели серии Денза З оснащены магнитореологической подвеской. Жидкость внутри амортизаторов содержит металлические частицы, которые под воздействием магнитного поля, управляемого бортовым компьютером, могут изменять свою вязкость за миллисекунды. Это позволяет мгновенно адаптировать подвеску в зависимости от состояния дорожного покрытия.

Тормозная система автомобиля также на высоком уровне: установлены карбон-керамические диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. В качестве источника энергии выбрана литий-железо-фосфатная (ЛФП) батарея емкостью 76 кВт⋅ч. Запас хода на одном заряде составляет:

  • Денза З Купе — 409 км;
  • Денза З Спидер — 399 км;
  • Денза З Ракинг — 380 км.
Примечательно, что ячейки батареи не разделены на отдельные модули, а закреплены непосредственно на шасси. Этот метод значительно повысил жесткость кузова на кручение. Ожидается, что этот новый гиперкар от бренда Денза составит конкуренцию Tesla Роадстер и другим электрическим спорткарам на мировом рынке.

BYDDenzaЭлектромобильГиперкарТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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