Geely представила новый флагманский седан: модель Префаке Л Plus впечатляет своей роскошью

·18·Авто
Geely представила новый флагманский седан: модель Префаке Л Plus впечатляет своей роскошью

Китайский гигант автомобильной промышленности Geely официально представил свой новый флагманский седан — Ксингруи Л Plus. Этот автомобиль, известный на международном рынке как Geely Preface, а на российском рынке ожидаемый как база для обновленной Volga C50, привлекает внимание своим технологическим оснащением и высоким уровнем комфорта. Новая модель выделяется среди конкурентов не только внешним видом, но и экономичным гибридным двигателем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Экстерьер автомобиля выполнен в современном корпоративном стиле бренда Geely. В передней части расположена новая решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями и светодиодные фары сложной формы с линзами. Сзади установлена единая система светодиодных фонарей, растянутая по всей ширине кузова. По данным иксбт.ком, габариты автомобиля составляют 4956 × 1915 × 1505 мм, а колесная база равна 2845 мм.

Технологичный интерьер и кнопка «Босс»

В салоне созданы максимальные условия комфорта для водителя и пассажиров. На центральной панели расположен 15,4-дюймовый экран медиасистемы с разрешением 2,5К, а для водителя предусмотрен проекционный дисплей (ХУД) диагональю 16,6 дюйма. Также имеются атмосферная подсветка с 256 цветами и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с воздушным охлаждением. В качестве аудиосистемы выбрана технология Флйме Сунд с 16 динамиками.

Одной из самых примечательных особенностей нового Geely Preface Л Plus являются условия, созданные для пассажиров второго ряда. Все сиденья оснащены функциями подогрева, вентиляции и массажа. На втором ряду есть складные столики и отдельная панель управления. Самая примечательная функция — кнопка «Босс», с помощью которой задний пассажир может отодвинуть переднее сиденье, создав для себя дополнительное пространство.

Варианты двигателей и высокая экономичность

В линейке двигателей Geely предлагает покупателям три варианта на выбор:

  • Базовая версия: 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 201 л.с.;
  • Форсированная версия: 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 272 л.с.;
  • Гибридная версия: система на базе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания.
Именно гибридная модификация демонстрирует поразительные результаты по экономичности. В ходе испытаний по циклу ВЛТК было установлено, что этот седан расходует всего 3,98 литра топлива на 100 километров пути. Этот показатель считается одним из лучших в своем классе для крупногабаритного флагманского седана.

Не забыта и практичность автомобиля: в салоне предусмотрено 31 место для хранения мелких вещей, а объем багажника составляет 566 литров и оснащен электроприводом. В то время, когда на автомобильном рынке Узбекистана активизировались BYD и другие китайские бренды, появление таких современных седанов, как Geely Preface Л Plus, несомненно, усилит конкуренцию в бизнес-классе.

GeelyПрефасеАвтомобилХитойТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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