Меркедес-АМГ представил новый CLA: мощный электромобиль на 671 л.с.

Подразделение Меркедес-АМГ представило новое поколение CLA 45, стремясь привлечь поклонников традиционных ДВС к электрическим технологиям. Этот электромобиль впечатляет не только динамикой на уровне суперкаров, но и инновационной системой имитации «рыка» и шумов бензиновых двигателей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новая модель будет доступна в кузовах седан и Шутинг Браке (универсал). Техническая база автомобиля кардинально отличается от обычных версий CLA. Он оснащен тремя аксиальными электродвигателями, разработанными компанией Яса из Оксфордшира. В качестве источника энергии используется аккумулятор емкостью 94 кВт⋅ч, заимствованный у будущего C-Class Электрик.

Мощность и скорость уровня суперкара

Трехмоторная система выдает суммарную мощность 671 л.с., которая распределяется на все четыре колеса. Интересно, что два двигателя на задней оси способны самостоятельно обеспечивать полную мощность, что позволяет активировать «дрифт-режим» для максимального удовольствия от вождения. Передний мотор подключается только при необходимости дополнительной тяги, например, в крутых поворотах или при сложных погодных условиях.

Несмотря на массу в 2,3 тонны, новый седан CLA 45 разгоняется до 100 км/ч всего за 3,0 секунды. Это быстрее, чем легендарный СЛС AMG Блак Сериес (3,6 секунды). Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, однако с пакетом AMG Дйнамик Plus этот показатель можно увеличить до 270 км/ч.

«Душа» и звук бензинового двигателя

Наиболее интригующей особенностью стала система АМГФорке. Она полностью имитирует звук и характер передачи мощности знаменитого турбомотора М139. Специально синтезированные звуки, слышимые внутри и снаружи автомобиля, создают эффекты «взрывов» и «отстрелов», характерные для бензиновых гоночных болидов. Даже в водительское сиденье встроены вибромоторы, позволяющие почувствовать вибрацию двигателя спиной.

По данным иксбт.ком, инженеры Меркедес-АМГ также разработали систему предиктивного управления батареей для гоночных треков. Она заранее рассчитывает, на каком участке трассы потребуется максимальная мощность. Например, система немного снижает энергопотребление в поворотах, предотвращая перегрев аккумулятора, что позволяет использовать весь потенциал на длинных прямых (например, на участке Доттингер Хохе трассы Нюрбургринг).

Эта новинка является важным шагом в стратегии электрификации бренда Mercedes-Benz, направленным на сохранение драйва и эмоций, присущих AMG, наряду с экологичностью. Ожидается, что на фоне растущей конкуренции между такими брендами, как BYD и Tesla, высокотехнологичные модели Меркедес-АМГ займут достойное место в премиальном сегменте.