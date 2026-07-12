Почему Toyota отказывается от выпуска гибридного Hilux

Один из самых популярных пикапов в мире, Toyota Hilux, в ближайшее время не получит гибридный (PHEV) двигатель. Компания Toyota решила приостановить планы по выпуску гибридной версии этой модели, так как существующие технологии могут негативно повлиять на основные рабочие характеристики пикапа. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам Рэя Мандея, руководителя отдела планирования продуктов Toyota Аустралиа, компания внимательно следит за действиями конкурентов на рынке гибридных пикапов. Однако Toyota не хочет выпускать на рынок продукт, который не будет в полной мере соответствовать ожиданиям клиентов. Согласно данным иксбт.ком, основным препятствием является вес гибридной системы.

Баланс между весом и грузоподъемностью

Гибридные установки, особенно дополнительные аккумуляторы и электродвигатели, значительно увеличивают общий вес автомобиля. Это напрямую бьет по самым важным для пикапов показателям — грузоподъемности и способности буксировать тяжелые прицепы. Нынешний дизельный Toyota Hilux способен перевозить до 1 тонны груза и буксировать прицеп массой до 3500 кг.

Рэй Мандей подчеркнул, что нынешние ФЭВ-системы еще не идеальны для автомобилей, предназначенных для перевозки тяжелых грузов. Если установить на автомобиль тяжелые батареи, его полезная грузоподъемность снизится, что неприемлемо для владельцев Hilux. Инженеры компании ищут способы электрификации, не жертвуя при этом рабочими характеристиками автомобиля.

Противоречивый подход: опыт Hilux BEV

Интересно, что Toyota уже представила прототип полностью электрического Hilux BEV. Несмотря на то, что эта модель тяжелее гибридной версии, ее готовят к производству. Однако возможности электрической версии ограничены: масса, которую он может буксировать, составляет всего 2000 кг, что почти в два раза меньше, чем у традиционной дизельной версии.

На рынке Узбекистана Toyota Hilux также ценится за свою выносливость и возможности на бездорожье. Для местных потребителей важнее способность пикапа перевозить тяжелые грузы и простота обслуживания, чем его экономичность. Поэтому консервативный подход Toyota выглядит логичным для региональных рынков.

Действия конкурентов

В то время как Toyota проявляет осторожность, другие производители активно пытаются занять сегмент гибридных пикапов. На сегодняшний день основные конкуренты Hilux уже представили или анонсировали свои гибридные модели:

Ford Ranger PHEV

BYD Шарк 6

GWM Каннон Алфа

Nissan Фронтиер Pro

Chery Стокман

В заключение можно сказать, что для бренда Toyota репутация модели Hilux как «рабочей лошадки» важнее любых экологических трендов. Компания предпочитает дождаться момента, когда технологии достигнут уровня, при котором они не будут вредить грузоподъемности автомобиля.