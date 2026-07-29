США запретили импорт гуманоидных роботов из Китая

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) ввела строгие меры, запрещающие ввоз в страну новых человекоподобных и четвероногих роботов китайского производства. По данным иксбт.ком, в число данных ограничений также вошли сетевые инверторы, позволяющие подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к оборудованию электросетей и центров обработки данных. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эти ограничения показывают, что администрация Дональда Трампа стремится защитить цепочку поставок AI в США от кибератак, кражи данных и других рисков китайского происхождения. Данная политика также направлена на то, чтобы побудить компании перенести производственные процессы на территорию США.

Угрозы национальной безопасности и кибербезопасности

В заявлении Федеральной комиссии по связи подчеркивается, что эти устройства с высокой вероятностью могут создать уязвимости, способные подорвать американскую экономику и национальную безопасность. В частности, они могут представлять серьезную угрозу кибербезопасности критически важной инфраструктуры США.

Председатель комиссии Брендан Карр в своем пресс-релизе особо отметил, что ФКК продолжит вносить свой вклад в обеспечение безопасности важнейших цепочек поставок Америки. Эти меры оцениваются как очередной шаг на пути укрепления технологического суверенитета страны.

Отношения сторон и ответные меры Китая

Посольство Китая в Вашингтоне резко отреагировало на это решение, заявив, что Пекин призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих стран. Посольство потребовало прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями.

Кроме того, было заявлено, что правительство Китая примет все необходимые меры против любых действий, наносящих серьезный ущерб его интересам. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, предупредил, что китайские компании, работающие в сфере AI, могут столкнуться с американскими санкциями за кражу интеллектуальной собственности США.