Революция на автомобильном рынке Европы: электромобили впервые обошли бензиновые авто

На автомобильном рынке Европы зафиксирована историческая точка перелома: по итогам мая 2026 года объем продаж полностью электрических транспортных средств (BEV) впервые превысил продажи автомобилей с бензиновым двигателем. Этот показатель свидетельствует о том, что эпоха техники с двигателем внутреннего сгорания в регионе постепенно подходит к концу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

По данным иксбт.ком, в прошлом месяце доля электромобилей в странах Европейского союза, Великобритании и ЕАСТ достигла 23,3%, в то время как бензиновые модели ограничились результатом в 21,7%. Всего за один месяц в регионе было зарегистрировано около 1,15 миллиона новых автомобилей, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерство гибридов и кризис традиционных двигателей

По результатам первых пяти месяцев года гибридные автомобили остаются крупнейшим сегментом рынка (37,8%). Однако интерес к технике на традиционном топливе резко падает. В январе-мае в Евросоюзе продажи бензиновых машин сократились на 18,2%, а дизельных моделей — на 16,6%.

Спрос на электромобили стремительно растет, особенно в крупнейших экономиках. Например, в Италии этот показатель вырос на 75,7%, во Франции — на 55,4%, а в Германии — на 40,9%. Эти изменения объясняются не только экологическими требованиями, но и растущим доверием потребителей к современным технологиям.

Успех Tesla и китайских брендов

Одним из основных драйверов роста на рынке стала компания Tesla. В мае Tesla Model Y стала самым популярным электромобилем в Европе — ее продажи выросли на 68%, составив 17 183 единицы. Занявшая второе место Tesla Model 3 улучшила свои показатели почти в три раза, продав 9 566 единиц.

В то же время представители китайской автомобильной промышленности активно захватывают европейский рынок. В мае китайские производители продали более 121 тысячи машин, впервые в истории доведя свою долю рынка до 10,7%. Следующие бренды продемонстрировали самые высокие темпы роста:

BYD — объем продаж вырос на 145,2%, достигнув 135 307 единиц;

— объем продаж вырос на 145,2%, достигнув 135 307 единиц; Chery (включая Джаеку, Омода и Jetour) — рост составил 316%;

(включая Джаеку, Омода и Jetour) — рост составил 316%; Leapmotor — показатели продаж улучшились на 552,9%;

— показатели продаж улучшились на 552,9%; Xpeng — в мае зафиксировал рост на 138%.

Компания BYD, хорошо известная и на рынке Узбекистана, в мае обошла бренд САИК (МГ), став крупнейшим китайским автопроизводителем в Европе. Однако в общем пятимесячном зачете Geely Груп все еще сохраняет лидерство. Эта тенденция в Европе показывает, что процесс электрификации в глобальной автомобильной промышленности стал необратимым.