Аккумуляторы электромобилей оказались гораздо долговечнее, чем ожидалось

·31·Авто
Аккумуляторы электромобилей оказались гораздо долговечнее, чем ожидалось

Одной из главных причин, сдерживающих развитие рынка электромобилей (EV), были опасения по поводу быстрого износа аккумуляторов и стоимости их замены. Однако последние исследования и результаты реальной эксплуатации показывают, что современные элементы питания служат гораздо дольше, чем предполагалось. Ожидается, что это значительно повысит привлекательность электромобилей на вторичном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно аналитическим данным Те Валл Стрит Джурнал, современные электромобили даже после пяти лет интенсивной эксплуатации сохраняют в среднем 95 процентов своей первоначальной емкости. Этот показатель значительно выше прогнозов раннего периода развития технологий, что объясняется совершенствованием химии аккумуляторов и систем терморегулирования.

Реальный опыт и статистические показатели

Опыт британского дилера Ричарда Саймонса является ярким тому примером. Он протестировал автомобиль Tesla Model 3, который за пять лет проехал почти 397 000 километров. Несмотря на такой огромный пробег, машина по-прежнему сохраняет возможность совершать длительные поездки. Аналитическая компания Рекуррент также изучила множество электромобилей и подтвердила, что уровень деградации батарей в них крайне низок.

Технологический прогресс виден и в цифрах. Если среди электромобилей, выпущенных в 2011–2016 годах, замена аккумулятора требовалась каждому двенадцатому, то для моделей после 2022 года этот показатель составляет всего 0,3 процента. Это свидетельствует о десятикратном повышении надежности машин нового поколения.

Что сокращает срок службы аккумулятора?

Несмотря на развитие технологий, культура эксплуатации по-прежнему играет важную роль. По данным телематической компании Геотаб, на состояние аккумулятора негативно влияют следующие факторы:

  • Постоянное использование станций быстрой зарядки ДК (постоянного тока);
  • Регулярная зарядка батареи до 100 процентов или длительное нахождение в разряженном состоянии;
  • Длительное нахождение автомобиля при экстремально высоких или низких температурах.
Исследования показывают, что автомобили водителей, которые реже пользуются быстрой зарядкой, сохраняют 94,9 процента своей емкости. У тех, кто предпочитает быструю зарядку, этот показатель может снизиться до 89,7 процента.

Экономическая эффективность и будущее

В настоящее время стоимость полной замены аккумулятора может варьироваться от 5 000 до 16 000 долларов в зависимости от производителя. Однако автопроизводители переходят на модульную архитектуру. Это позволяет заменять не весь блок аккумуляторов, а только вышедшие из строя отдельные элементы, что значительно снижает расходы.

Для таких рынков, где электромобили становятся популярными, как Узбекистан, эта новость очень важна. Положительная статистика по долговечности BYD, Tesla и других брендов гарантирует, что цены на эти машины на вторичном рынке не будут резко падать. По прогнозу АликсПартнерс, к 2030 году электромобили займут 25 процентов мирового рынка продаж автомобилей.

ЭлектромобильАккумуляторTeslaТехнологииАвтомобиль
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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