Мировые цены на золото резко обвалились: что стало причиной удешевления?

На международном рынке драгоценных металлов произошло неожиданное резкое изменение, заставшее врасплох инвесторов и покупателей — котировки золота упали до самого низкого уровня, не наблюдавшегося более года.

На мировых сырьевых биржах цена за одну тройскую унцию золота опустилась ниже психологически важной отметки в 3 900 долларов. По декабрьским фьючерсным контрактам в ходе торгов цена была зафиксирована на уровне 3 899 долларов. Подобное падение в последний раз наблюдалось в октябре 2025 года.

Какие факторы стоят за обвалом цен?

Международные финансовые аналитики и рыночные эксперты выделяют две основные причины удешевления драгоценных металлов:

Сильные экономические показатели США: стабильность в американской экономике и сильные макроэкономические отчеты временно снизили потребность инвесторов в золоте как в «безопасном активе» («сафе хавен»);

Рост цен на нефть: повышение цен на сырье на энергетическом рынке привело к перераспределению глобальных потоков капитала, побудив участников биржи переоценить свои активы.

Удобный момент для покупателей: чего ожидать на ювелирном рынке?

Данное падение на мировых биржах неизбежно окажет влияние на розничный рынок и национальные ювелирные сети: