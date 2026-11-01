Мировые цены на золото резко обвалились: что стало причиной удешевления?

·7·Мир
Мировые цены на золото резко обвалились: что стало причиной удешевления?

На международном рынке драгоценных металлов произошло неожиданное резкое изменение, заставшее врасплох инвесторов и покупателей — котировки золота упали до самого низкого уровня, не наблюдавшегося более года.

На мировых сырьевых биржах цена за одну тройскую унцию золота опустилась ниже психологически важной отметки в 3 900 долларов. По декабрьским фьючерсным контрактам в ходе торгов цена была зафиксирована на уровне 3 899 долларов. Подобное падение в последний раз наблюдалось в октябре 2025 года.

Какие факторы стоят за обвалом цен?

Международные финансовые аналитики и рыночные эксперты выделяют две основные причины удешевления драгоценных металлов:

  • Сильные экономические показатели США: стабильность в американской экономике и сильные макроэкономические отчеты временно снизили потребность инвесторов в золоте как в «безопасном активе» («сафе хавен»);

  • Рост цен на нефть: повышение цен на сырье на энергетическом рынке привело к перераспределению глобальных потоков капитала, побудив участников биржи переоценить свои активы.

Удобный момент для покупателей: чего ожидать на ювелирном рынке?

Данное падение на мировых биржах неизбежно окажет влияние на розничный рынок и национальные ювелирные сети:

  • Лучшее время для покупки украшений: для граждан, планирующих приобретение золотых украшений и изделий, нынешняя ситуация является одним из наиболее подходящих периодов для внимательного отслеживания цен и совершения выгодных покупок;

  • Инвестиционный выбор: по мнению экспертов, для тех, кто намерен инвестировать в долгосрочной перспективе, коррекция котировок предоставляет выгодную точку входа с точки зрения себестоимости.

Цена на золотоДрагоценные металлыМировая биржаФинансовый рынок
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Блокада Ормузского пролива и удар по банковскому рынку: акции гигантов США «рухнули»Блокада Ормузского пролива и удар по банковскому рынку: акции гигантов США «рухнули»18 октября 22:32«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в Татарстане«Самолет Кессна рухнул на частный участок!»: Трагическая авиакатастрофа в Татарстане13 сентября 00:48В Судане обрушился золотой рудник: есть жертвыВ Судане обрушился золотой рудник: есть жертвы17 сентября 12:03Стихийное бедствие в Анталье: рухнул 40-метровый кран и контейнеры, погибли 4 рабочихСтихийное бедствие в Анталье: рухнул 40-метровый кран и контейнеры, погибли 4 рабочих27 октября 16:32Перо весом всего 9 граммов продано на аукционе за 28 тысяч долларовПеро весом всего 9 граммов продано на аукционе за 28 тысяч долларов21 октября 08:09На территорию Молдовы за 17 часов упали пять дронов, предположительно принадлежащих РоссииНа территорию Молдовы за 17 часов упали пять дронов, предположительно принадлежащих России17 октября 11:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов