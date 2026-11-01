Данные 27 миллионов узбекистанцев под угрозой? Выдвинут громкий ультиматум

В сообществе информационных технологий и кибербезопасности Узбекистана распространилось беспрецедентное тревожное сообщение. На странице в доменной зоне «.онион» в даркнете хакерская группировка, называющая себя «БУТТЭРФЛЙ», заявила о взломе закрытой базы данных Агентства персонализации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

В своих заявлениях хакеры утверждают, что получили полные персональные данные более 27 миллионов граждан, и запустили на странице таймер обратного отсчета.

Какие данные, по утверждению хакеров, были получены?

Согласно опубликованной информации, база содержит записи о 27 174 051 гражданине. Группа заявила, что получила этот массив данных в результате попыток, длившихся более года:

Ф.И.О. и дата рождения: Полные имена граждан, а также день, месяц и год рождения;

ПИНФЛ и паспортные данные: Персональные идентификационные номера, а также серия и номер паспорта;

Адрес проживания и номера телефонов: Адреса постоянной регистрации и контактные номера;

Биометрические фотографии: Личные фотографии граждан из базы данных.

В качестве «доказательства» представлены данные министра Шерзода Шерматова

Хакерская группа заявила, что не будет публиковать весь объем данных для «доказательства» своих слов, так как одного примера будет достаточно.

В качестве открытого образца на странице размещены имя, дата рождения (07.04.1977), номер ПИНФЛ и номер телефона министра цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзода Хотамовича Шерматова.

48-часовой ультиматум и угроза открытой продажи

В своем сообщении группа «БУТТЭРФЛЙ» выдвинула сторонам жесткие требования и сроки:

48 часов: Хакеры установили 48-часовой срок для предотвращения распространения архива, на странице запущен таймер;

Открытый аукцион: Заявлено, что если их условия не будут выполнены в установленный срок, база персональных данных более 27 миллионов граждан будет продана покупателю, предложившему наибольшую цену в даркнете, или выставлена на открытую продажу.

На данный момент официальных заявлений от соответствующих государственных органов и «Центра кибербезопасности» о том, насколько достоверна эта информация и действительно ли база данных была получена из Агентства персонализации или из другого источника, не поступало.