В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с огромным медведем

На северном японском острове Хоккайдо произошло необычное и опасное происшествие на железной дороге — четырехвагонный пассажирский экспресс «Саробецу» сошел с рельсов в результате столкновения с диким медведем. Официальную информацию об этом чрезвычайном происшествии распространила пресс-служба железнодорожной компании ДжР Хоккаидо.

Столкновение произошло в лесистой местности между станциями Тесио-Накагава и Тоикамбецу на маршруте между городами Асахикава и Вакканай. От силы удара первый вагон поезда полностью сошел с рельсов.

Детали спасения: почему людей не выпускали из вагонов?

В момент инцидента в поезде находились 32 пассажира и члены экипажа. По счастливой случайности никто из граждан не пострадал, однако ночь для них обернулась неожиданным испытанием:

Строгий запрет машиниста: Машинист категорически запретил пассажирам выходить наружу. Причина — крупный хищник, получивший сильный удар, мог остаться в живых и, будучи тяжело раненым, находиться где-то поблизости в крайне агрессивном состоянии;

Ночь в вагонах: Из-за угрозы со стороны хищника люди были вынуждены ждать рассвета внутри запертых вагонов;

Утренняя эвакуация: Только утром, когда на место происшествия прибыли специальные спасательные службы, пассажиров безопасно вывели и эвакуировали на такси до ближайшей железнодорожной станции.

Закрытие 130-километрового участка и рекордное число нападений

После инцидента возникли серьезные проблемы с региональным транспортным сообщением: