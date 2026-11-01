В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с огромным медведем

·65·Мир
В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с огромным медведем

На северном японском острове Хоккайдо произошло необычное и опасное происшествие на железной дороге — четырехвагонный пассажирский экспресс «Саробецу» сошел с рельсов в результате столкновения с диким медведем. Официальную информацию об этом чрезвычайном происшествии распространила пресс-служба железнодорожной компании ДжР Хоккаидо.

Столкновение произошло в лесистой местности между станциями Тесио-Накагава и Тоикамбецу на маршруте между городами Асахикава и Вакканай. От силы удара первый вагон поезда полностью сошел с рельсов.

Детали спасения: почему людей не выпускали из вагонов?

В момент инцидента в поезде находились 32 пассажира и члены экипажа. По счастливой случайности никто из граждан не пострадал, однако ночь для них обернулась неожиданным испытанием:

  • Строгий запрет машиниста: Машинист категорически запретил пассажирам выходить наружу. Причина — крупный хищник, получивший сильный удар, мог остаться в живых и, будучи тяжело раненым, находиться где-то поблизости в крайне агрессивном состоянии;

  • Ночь в вагонах: Из-за угрозы со стороны хищника люди были вынуждены ждать рассвета внутри запертых вагонов;

  • Утренняя эвакуация: Только утром, когда на место происшествия прибыли специальные спасательные службы, пассажиров безопасно вывели и эвакуировали на такси до ближайшей железнодорожной станции.

Закрытие 130-километрового участка и рекордное число нападений

После инцидента возникли серьезные проблемы с региональным транспортным сообщением:

  • Движение остановлено: Оператор железной дороги принял решение полностью остановить движение всех поездов на 130-километровом участке между станциями Вакканай и Отоинеппу;

  • Сроки открытия неизвестны: В настоящее время ведутся технические работы по восстановлению рельсов и обеспечению безопасности, точная дата возобновления движения не уточняется;

  • Рекордная угроза со стороны медведей: По данным Министерства охраны окружающей среды Японии, за последний год количество случаев выхода медведей к местам проживания людей и столкновений с транспортными средствами по всей стране достигло самого высокого рекордного показателя за последнее десятилетие.

ХоккайдоJR HokkaidoСаробецуЯпония
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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