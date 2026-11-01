Амирхон Умаров женится: ведущий сообщил радостную новость! (видео)

·77·Культура
Амирхон Умаров женится: ведущий сообщил радостную новость! (видео)

Директор и основатель онлайн-телеканала «Makon», ведущий Амирхон Умаров женится. Этой радостной новостью он поделился со своими поклонниками на странице в социальных сетях.

К видео, опубликованному ведущим, он оставил искренний комментарий о новом этапе в своей жизни.

«В жизни бывают такие дни, которые чувствуешь не словами, а сердцем. Сегодня один из таких дней.

Новая страница, новая ответственность и шаг навстречу новой жизни. Пусть всё будет во благо!» — написал Амирхон Умаров.

После этого сообщения близкие, друзья и подписчики ведущего оставляют в комментариях искренние поздравления. Они желают Амирхону семейного счастья, гармонии и удачи на новом жизненном пути.

Амирхон Умаровтелеканал Makonузбекский шоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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