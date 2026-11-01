Загадочная планета за Плутоном привлекла внимание ученых

·5·Мир
Загадочная планета за Плутоном привлекла внимание ученых

Ученые обнаружили кандидата в новые карликовые планеты, расположенного за орбитой Плутона в Солнечной системе. Этот небесный объект, получивший название 2026 ED138, на данный момент может оказаться одним из крупнейших и ярчайших тел в своем роде. Об этом сообщила обсерватория имени Веры Рубин, работающая в сотрудничестве с Национальным научным фондом и Министерством энергетики США.

Отмечается, что новый объект был обнаружен 13 октября текущего года астрономом Мэттью Холманом во время анализа данных обсерватории. Изначально внимание исследователей привлекла его необычная яркость и огромное расстояние от Солнца.

Позже, в процессе повторного изучения архивов обсерватории, ученые наткнулись на более ранние наблюдения 2026 ED138. Выяснилось, что этот небесный объект наблюдался 30 раз в течение 20 ночей в период с 4 марта по 11 июля текущего года. Кроме того, архивные снимки за 2016 год также оказали важную помощь в определении орбиты объекта и изучении его движения.

Согласно текущим расчетам, 2026 ED138 находится на расстоянии примерно 46 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, среднее расстояние Плутона от Солнца составляет 40 астрономических единиц. Это означает, что новый объект движется в гораздо более отдаленных областях Солнечной системы.

По результатам предварительных расчетов предполагается, что диаметр нового небесного тела может составлять от 600 до 1 500 километров. При этом его орбита наклонена почти на 25 градусов по отношению к основной плоскости Солнечной системы.

Ученые подчеркивают, что для официального признания 2026 ED138 карликовой планетой необходимы дополнительные исследования и наблюдения. В частности, для определения точных размеров, изучения физических свойств и подтверждения природы объекта необходимо провести наблюдения в инфракрасном диапазоне.

Если статус 2026 ED138 как карликовой планеты будет подтвержден, он может пополнить список небесных тел, официально признанных Международным астрономическим союзом, таких как Плутон, Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке. Это послужит дальнейшему обогащению научных представлений об отдаленных регионах Солнечной системы.

Для справки: обсерватория имени Веры Рубин в июне 2026 года начала десятилетнюю исследовательскую программу, направленную на широкомасштабное изучение неба. В рамках этого проекта обсерватория планирует регулярно проводить съемку неба Южного полушария, выявлять новые объекты в Солнечной системе и космосе, изучать их характеристики и увеличивать количество научных открытий.

2026 ED138Обсерватория имени Веры РубинКарликовая планетаАстрономия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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