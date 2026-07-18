Полезно ли для мозга ничего не делать? Ученые дали ответ

Отдых без дела может показаться пустой тратой времени. Однако ученые утверждают, что даже в такие моменты мозг продолжает активно работать.

Согласно исследованиям, проведенным с помощью фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии), мозг не прекращает свою активность, даже когда человек не выполняет никаких конкретных задач. Напротив, он обрабатывает полученную ранее информацию, систематизирует воспоминания и создает новые связи между различными видами опыта. В нейробиологии этот процесс называется Default Mode Network (DMN) — «сеть пассивного режима работы мозга».

Специалисты отмечают, что лучшие идеи часто приходят к человеку во время принятия душа, прогулки или когда он просто сидит, глядя в одну точку. Это может быть напрямую связано с активностью DMN.

Ученые подчеркивают, что кратковременный отдых и временное переключение внимания помогают лучше закрепить в памяти новую информацию, развивают творческое мышление и способствуют поиску нестандартных решений проблем.

Однако это не означает, что полное бездействие или длительное безделье полезны. Эксперты подчеркивают, что для здоровой работы мозга важно сохранять баланс между трудом и отдыхом, а также уделять внимание качественному сну и регулярной физической активности.