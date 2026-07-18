Полезно ли для мозга ничего не делать? Ученые дали ответ

·46·Для жизни
Полезно ли для мозга ничего не делать? Ученые дали ответ

Отдых без дела может показаться пустой тратой времени. Однако ученые утверждают, что даже в такие моменты мозг продолжает активно работать.

Согласно исследованиям, проведенным с помощью фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии), мозг не прекращает свою активность, даже когда человек не выполняет никаких конкретных задач. Напротив, он обрабатывает полученную ранее информацию, систематизирует воспоминания и создает новые связи между различными видами опыта. В нейробиологии этот процесс называется Default Mode Network (DMN) — «сеть пассивного режима работы мозга».

Специалисты отмечают, что лучшие идеи часто приходят к человеку во время принятия душа, прогулки или когда он просто сидит, глядя в одну точку. Это может быть напрямую связано с активностью DMN.

Ученые подчеркивают, что кратковременный отдых и временное переключение внимания помогают лучше закрепить в памяти новую информацию, развивают творческое мышление и способствуют поиску нестандартных решений проблем.

Однако это не означает, что полное бездействие или длительное безделье полезны. Эксперты подчеркивают, что для здоровой работы мозга важно сохранять баланс между трудом и отдыхом, а также уделять внимание качественному сну и регулярной физической активности.

фМРТДефолт-система мозга
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