Тоттенхэм совершает очередную дорогостоящую покупку: Савиньо на пути в Лондон

·42·Спорт
Тоттенхэм совершает очередную дорогостоящую покупку: Савиньо на пути в Лондон

Лондонский клуб Тоттенхэм, продолжая проявлять активность в летнее трансферное окно, близок к подписанию контракта с вингером Манчестер Сити Савиньо. Согласно данным издания Даилй Маил, общая стоимость трансфера ожидается на уровне 65 миллионов фунтов стерлингов. Бразильский футболист уже давно находится в сфере интересов «шпор». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После неудачного выступления в прошлом сезоне команда Тоттенхэм под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби приступила к кардинальному обновлению состава. Ожидается, что 22-летний Савиньо станет важной частью этих реформ. Как стало известно, лондонский клуб следил за талантливым бразильцем еще в прошлое трансферное окно, однако тогда сделка не состоялась.

Рекордные расходы на трансферном рынке

Это летнее трансферное окно обходится Тоттенхэму в беспрецедентную сумму. Роберто Де Дзерби уже потратил более 200 миллионов фунтов стерлингов на усиление команды. Трансфер Савиньо свидетельствует о том, насколько высоки амбиции клуба. По мнению экспертов, до закрытия трансферного окна клуб может объявить о еще нескольких новичках.

Карьера Савиньо в составе Манчестер Сити сложилась не слишком удачно. В прошлом сезоне он провел 24 матча в Английской Премьер-лиге, сумев забить лишь один гол. Несмотря на это, тренерский штаб Тоттенхэма высоко оценивает потенциал игрока и верит, что в системе Де Дзерби он сможет проявить свои лучшие качества.

Сам футболист также намекнул на уход из Манчестера через социальные сети. Он опубликовал в Instagram фотографию чемодана с подписью «уехал немного развеяться». Эта ситуация еще больше укрепила среди болельщиков предположения о том, что его переход в лондонский клуб практически решен.

Планы Манчестер Сити и Тоттенхэма на будущее

Манчестер Сити уже начал поиски достойной замены бразильскому футболисту. По информации Goal.com, «горожане» положили глаз на молодого таланта Пари Сен-Жермен Ибрагима Мбайе. Примечательно, что на 18-летнего игрока также претендуют Тоттенхэм, Астон Вилла и РБ Лейпциг.

Для Тоттенхэма, завершившего прошлый сезон на 17-й строчке турнирной таблицы, усиление состава является вопросом жизни и смерти. Де Дзерби намерен усилить конкуренцию, особенно в линии атаки. В то же время тренер проводит беседы и с другими членами команды. Как пишет издание Футбалл Лондон, он пообщался с 21-летним Матисом Телем, подчеркнув, что, несмотря на новые трансферы, тот по-прежнему занимает важное место в планах на сезон 2026-27.

ТоттенхэмМанчестер СитиСавиньоТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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