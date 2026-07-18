Рекламу рассрочки изменят: скрытые платежи станут прозрачными

·25·Общество
Рекламу рассрочки изменят: скрытые платежи станут прозрачными

В Узбекистане вводятся новые требования прозрачности для рекламы кредитов и рассрочки. Теперь покупателю будет недостаточно показывать только размер ежемесячного платежа — необходимо будет четко указывать сумму переплаты относительно цены товара при покупке за наличные, а также его итоговую стоимость.

Новый порядок направлен на защиту покупателей от скрытых дополнительных расходов, которые часто маскируются за привлекательной рекламой.

В рекламе будут указаны две важные цифры

Согласно новым требованиям, в рекламе кредитов, рассрочек и продаж в кредит, предназначенной для физических лиц, станут обязательными следующие данные:

  • размер переплаты по сравнению с текущей ценой товара, работы или услуги;

  • итоговая сумма, которую потребитель выплатит за весь период.

Например, если товар при покупке за наличные стоит 10 миллионов сумов, в рекламе при продаже в рассрочку должно быть четко указано, во сколько в итоге обойдется этот товар.

Новые требования будут разработаны до 1 сентября

Важный аспект: в официальной информации указано, что правила не вступают в силу автоматически с 1 сентября 2026 года, а до этого срока должны быть разработаны соответствующие требования.

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей совместно с Центральным банком и другими ответственными ведомствами установит четкие требования к рекламе кредитных продуктов.

Рекламы формата «столько-то в месяц» будет недостаточно

На практике в некоторых рекламных объявлениях крупным шрифтом указывается только первоначальный взнос или размер ежемесячного платежа. Покупателю же приходится самостоятельно высчитывать, насколько дороже обойдется товар в конечном итоге по сравнению с ценой за наличные.

После введения нового порядка основные цифры в рекламе позволят покупателю заранее сравнить:

  • разницу между ценой за наличные и ценой в рассрочку;

  • реальный размер дополнительной оплаты;

  • общую сумму, которую необходимо выплатить до конца договора.

То есть реальная цена, скрытая за красивой фразой «удобная оплата», станет видна. К маркетинговой магии добавляется калькулятор.

Вводятся и другие ограничения для финансовой рекламы

Новый документ также предусматривает запрет на включение в рекламу гарантий или обещаний относительно будущих доходов, которые невозможно точно рассчитать на момент заключения договора.

Кроме того, устанавливается требование о выделении не менее 30 процентов площади на первой странице договора микрозайма для текстового предупреждения, а в рекламных материалах должно присутствовать предупреждение о возможных негативных финансовых последствиях.

Что изменится для покупателей?

После полного внедрения новых требований потребитель сможет видеть реальную стоимость товара до оформления рассрочки. Это позволит гражданам объективно оценивать свои доходы и долговую нагрузку, а также легче сравнивать различные предложения.

Самое главное изменение заключается в том, что высокая итоговая сумма, скрытая за кажущимся дешевым ежемесячным платежом, больше не должна оставаться незаметной среди мелкого шрифта.

УзбекистанКомитет по развитию конкуренции и защите прав потребителейЦентральный банк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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