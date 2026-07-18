Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?

·66·Культура
Принимал ли Жан-Клод Ван Дамм ислам: почему сообщения в сети вызывают споры?

В социальных сетях вновь обсуждают слухи о том, что голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм принял ислам. Поводом для этого стали высказывания актера в одном из прошлых интервью о культуре питания мусульман и его мнение об исламе.

В одном из своих интервью Ван Дамм назвал арабскую кухню и правила питания мусульман полезными для здоровья. После этих слов некоторые пользователи начали распространять предположения о том, что он принял ислам.

Однако в открытых источниках нет официального заявления самого актера о принятии им ислама. Поэтому преподносить эту информацию как достоверный факт неверно.

Также не подтверждаются надежными источниками слухи о том, что после высказываний об исламе Ван Дамму перестали предлагать роли в кино. А тот факт, что сын актера Кристофер женился на азербайджанке Суаде Гаджизаде, не может служить доказательством его личных религиозных убеждений.

Жан-Клод Ван ДаммКристоферСуада Гаджизаде
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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