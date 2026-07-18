Абдуқодир Ҳусанов встретился с послом Великобритании в Узбекистане

·44·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов встретился с послом Великобритании в Узбекистане

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов встретился с послом Великобритании в Узбекистане Тимоти Смартом. Беседа прошла в теплой атмосфере, стороны обменялись мнениями о футболе и спортивных связях.

В завершение встречи послу была вручена футболка национальной сборной Узбекистана с автографом Ҳусанова.

Встреча прошла в теплой атмосфере

На опубликованных фотографиях видно, как Абдуқодир Ҳусанов и Тимоти Смарт общаются в неформальной обстановке.

В ходе встречи, вероятно, обсуждались карьера футболиста в Англии, развитие узбекского футбола и спортивные связи между двумя странами.

На данный момент официальных подробностей о деталях беседы не поступало.

Послу вручили особый подарок

В конце встречи Абдуқодир Ҳусанов подарил Тимоти Смарту форму национальной сборной с символикой Ассоциации футбола Узбекистана.

На футболке также красуется крупный личный автограф Ҳусанова. Стороны сделали совместную фотографию с этим памятным подарком.

Ҳусанов представляет Узбекистан в британском футболе

Встреча Абдукодира Ҳусанова с представителем Великобритании имеет и символическое значение. Узбекский защитник, выступая в английском футболе, вносит свой вклад в рост международного интереса к футболу страны.

Каждая его игра и встречи вне поля имеют важное значение для имиджа узбекского футбола за рубежом.

Данная беседа с Тимоти Смартом стала еще одним ярким проявлением спортивной дипломатии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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