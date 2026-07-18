Красное пятно на экране Galaxy S26 Ultra: Samsung официально объяснила причину проблемы

·2·Технологии
Красное пятно на экране Galaxy S26 Ultra: Samsung официально объяснила причину проблемы

Южнокорейский технологический гигант Samsung Электроникс прояснил ситуацию с красными пятнами на экранах смартфонов Galaxy S26 Ultra, которые в последние недели вызывали беспокойство у пользователей. Анализ, проведенный инженерами компании, показал, что это явление не является физическим дефектом дисплея или эффектом «выгорания» (бурн-ин), характерным для ОЛЭД-панелей, а представляет собой особенность, связанную с программным обеспечением. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Первые жалобы на проблему начали поступать от пользователей, эксплуатировавших устройство в течение 3–4 месяцев. Владельцы смартфонов жаловались на появление заметного красноватого оттенка в центральной части дисплея, опасаясь, что это может быть технической неисправностью дорогостоящего флагмана. Однако, по данным иксбт.ком, Samsung полностью изучила этот случай и смогла найти решение.

Неожиданный эффект новой технологии

Как пояснили специалисты компании, появление красного пятна напрямую связано с технологией Привакй Дисплай, впервые примененной в модели Galaxy S26 Ultra. Эта система основана на технологии ЛЭАД 2.0, которая служит для повышения энергоэффективности и улучшения качества цветопередачи за счет отказа от традиционных поляризаторов в ОЛЭД-панелях.

Представители Samsung подчеркнули, что при максимальном уровне яркости дисплея и в условиях очень сильного внешнего освещения могут возникать определенные отклонения в цветовом балансе. Именно это явление воспринимается человеческим глазом как красноватый оттенок в центральной части экрана. То есть, это не аппаратная неисправность, а особенность преломления света в панели нового типа.

Компания уже подготовила программное решение для устранения этой проблемы. Оптимизированное обновление для коррекции цветопередачи начало устанавливаться для пользователей, обратившихся в сервисные центры. Это позволяет пользователям избавиться от проблемы с помощью простого программного обновления, не прибегая к замене экрана смартфона.

Ожидается, что в ближайшее время это исправление будет предоставлено всем владельцам Galaxy S26 Ultra в виде удаленного обновления программного обеспечения (ОТА). Это важная новость и для пользователей в Узбекистане, так как из-за высокой стоимости флагманских смартфонов любой дефект дисплея воспринимается как серьезный материальный ущерб.

Напомним, ранее в социальных сетях пользователи Galaxy S26 Ultra публиковали множество фотографий и видео о странном изменении цвета, появляющемся именно в центре экрана. Оперативная реакция компании Samsung и заявление о том, что проблема носит программный характер, положили конец беспокойству многих покупателей.

SamsungGalaxy S26 UltraТехнологииСмартфонДисплей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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