Легендарный итальянский бренд Ferrari работает над своим новым пятиместным электромобилем под названием Луке. Однако эта новость вызвала жаркие споры среди автолюбителей и экспертов. Дело в том, что распространенная в современной экономике тенденция «шринкфляции», или получения прибыли за счет постепенного снижения качества продукции, похоже, добралась и до сегмента роскошных автомобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По мнению аналитиков автомобильного мира, такие проекты, как Ferrari Луке, означают отход бренда от его традиционных ценностей. Исторически Ferrari ассоциировалась с мощным двигателем внутреннего сгорания, характерным звуком и бескомпромиссным спортивным характером. Теперь же пятиместный электрический кроссовер может несколько размыть понятие «эксклюзивности» бренда. Этот процесс напоминает метод, называемый в экономике «тактикой салями»: у потребителя незаметно отрезают по кусочку от привычных благ.

Баланс между качеством и количеством

Эта тенденция характерна не только для автомобильной промышленности. Например, в 1987 году глава Американ Аирлинес Роберт Крэнделл сэкономил 40 тысяч долларов в год, убрав по одной оливке из каждого салата. Сегодня объемы продукции в супермаркетах уменьшаются, а состав становится дешевле. В автомобилестроении это проявляется в снижении удовольствия от вождения под прикрытием «зеленых технологий».

Модель Ferrari Луке — большой риск для завода в Маранелло. С одной стороны, компания обязана адаптироваться к экологическим требованиям, с другой — не должна потерять своих лояльных клиентов. Возникает вопрос: если Ferrari перейдет на производство обычных семейных электромобилей, будет ли она отличаться от других брендов, например, от стремительно развивающихся китайских марок, таких как Джаеку или BYD?

На автомобильном рынке Узбекистана в последние годы также растет интерес к электромобилям. Однако суперкары, такие как Ferrari, всегда были объектом мечты. Если этот бренд полностью откажется от своих «диких» двигателей и перейдет на тихие электромоторы, это определенно станет неожиданным поворотом и для местных коллекционеров и энтузиастов.

Понятие роскоши в будущем

Сейчас понятие богатства и роскоши меняется. Если раньше роскошь подразумевала лучшие материалы и максимальную мощность, то теперь это понятие больше опирается на технологический комфорт и престиж бренда. Ferrari Луке претендует на то, чтобы стать представителем этой новой эры. Но критики опасаются, что если «тактика салями» продолжится, в будущем роскошные автомобили могут потерять свою уникальность.

Подводя итог, можно сказать, что Ferrari Луке — это не просто новая модель, а индикатор того, куда движется вся индустрия. Не отнимают ли у нас что-то «новые и улучшенные» продукты, которые нам предлагают как потребителям? На этот вопрос ответят только время и результаты продаж на рынке.