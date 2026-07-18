Премьер-министр Индии Нарендра Моди призывает население страны к чистоте

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал население страны относиться к чистоте как к повседневной привычке. Он подчеркнул, что опрятность — это не обязанность какого-либо ведомства или отдельных сотрудников, а личная ответственность каждого гражданина.

Этот подход продвигается в рамках программы «Чистая Индия» (Свачх Бхарат Абхиян). Программа направлена на улучшение санитарно-гигиенических условий, поддержание чистоты в общественных местах и повышение экологической культуры среди населения.

Основное внимание уделяется сокращению выброса мусора на улицы, поддержанию порядка на общественных территориях и соблюдению личной гигиены. Цель состоит в том, чтобы сделать чистоту не временной акцией, а постоянным образом жизни.

В рамках инициативы важное место занимает также вопрос защиты водоемов и рек от загрязнения. Ведется разъяснительная работа по сохранению реки Ганг и усилению ответственности по отношению к окружающей среде.

В то же время в Индии продолжаются работы по строительству общественных туалетов и улучшению санитарных условий для населения. Эти меры служат расширению культуры гигиены и снижению рисков для здоровья населения.