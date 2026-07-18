Раскрыты новые данные об удивительной планете в 49 световых годах от нас

Астрономы объявили об очередном важном открытии, касающемся экзопланеты ЛХС 1140 б, расположенной примерно в 49 световых годах от Земли. Новые исследования подтверждают вероятность наличия атмосферы у этого небесного тела. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Скиенке.

В ходе исследования ученые наблюдали за планетой в момент ее прохождения перед своей звездой. В это время свет звезды проходит через атмосферу, что позволяет обнаружить следы содержащихся в ней газов. Специалисты смогли зафиксировать признаки, указывающие на наличие гелия в атмосфере, именно с помощью этого метода.

Интересно, что если сигнал гелия был обнаружен в ходе наблюдений 2024 года, то в 2025 году он практически не наблюдался. Ученые объясняют это тем, что выход газа из атмосферы не является постоянным, либо активность звезды периодически меняется.

По мнению экспертов, наличие гелия свидетельствует о том, что атмосфера планеты могла сохраняться на протяжении миллиардов лет. Они выдвигают гипотезу, что в верхних слоях атмосферы преобладает гелий, а в нижних слоях могут находиться более тяжелые газы, такие как азот, углекислый газ и водяной пар. Однако эти вещества пока не получили прямого подтверждения.

ЛХС 1140 б находится в «обитаемой зоне» своей звезды. Это означает, что при определенных условиях на ее поверхности может сохраняться вода в жидком виде. При этом ученые подчеркивают, что само по себе такое расположение не гарантирует наличие жизни на планете.

В предыдущих исследованиях предполагалось, что эта экзопланета является не газовым гигантом, а каменистой планетой, которая может обладать большими запасами воды. Согласно расчетам, вода может составлять 9–19 процентов от ее общей массы.

По еще одному предположению ученых, ЛХС 1140 б всегда обращена к своей звезде одной стороной. В связи с этим предполагается, что на одной части планеты царит вечный день, а на другой — постоянная ночь.

Климатические модели показывают, что большая часть планеты может быть покрыта льдом. Однако высока вероятность того, что на стороне, обращенной к звезде, сохраняется жидкий океан. Отмечается, что по внешнему виду этот океан может напоминать огромный глаз.

Согласно некоторым расчетам, температура в центральной части океана может подниматься до 20 градусов по Цельсию. Такая среда зависит от состава атмосферы и парникового эффекта, при котором азот и углекислый газ могут способствовать сохранению тепла и поддержанию жидкой воды.

ЛХС 1140 б примерно в 1,7 раза больше Земли, а ее масса в 5–6 раз превышает земную. Планета вращается вокруг красного карлика, который меньше и холоднее Солнца, совершая полный оборот примерно за 25 дней.