Лионель Месси о Ламине Ямале: «Он один из лучших футболистов мира»

·32·Спорт
Лионель Месси о Ламине Ямале: «Он один из лучших футболистов мира»

Мир мирового футбола находится в преддверии очередного захватывающего противостояния. В финальном матче престижного турнира, проходящего на полях США, сборные Аргентины и Испании сразятся за главный трофей. Эта встреча приковывает внимание не только как противостояние двух сильных команд, но и как дуэль представителей двух поколений — легендарного Лионелья Месси и молодого таланта Ламина Ямаля. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед решающей игрой высоко оценил талант юной звезды соперника Ламина Ямаля. Как сообщает издание Goal.com, опытный плеймейкер отметил, что внимательно следит за развитием 19-летнего вингера, являющегося воспитанником академии «Барселоны». Месси уже сейчас включил Ямаля, представляющего его бывший клуб, в число ведущих футболистов мира.

Историческое фото и символичное совпадение

Перед этим финалом в социальных сетях вновь стало популярным фото в рамках благотворительного проекта, на котором запечатлены Лионель Месси и Ламин Ямаль в младенчестве. Говоря об этом совпадении, Месси признал, что жизнь полна неожиданностей. «Это фото просто невероятно. Я держал его на руках, когда он был младенцем, а теперь мы выйдем друг против друга в финале чемпионата мира», — подчеркнул аргентинская звезда.

Лионель Месси выразил уверенность в блестящем будущем Ламина Ямаля. По его словам, у молодого футболиста есть все возможности для достижения исторических результатов. Месси добавил, что успех Ямаля — это также достижение дорогого ему клуба «Барселона». Однако он не стал скрывать, что в финальном матче опыт постарается сдержать юношеский задор.

«Ламин — фантастический игрок. Он выступает за клуб, который я люблю и которому всегда желаю самого лучшего. Всего в 19 лет он стал одной из самых узнаваемых фигур в мире. Мы сделаем все возможное, чтобы он не показал свою лучшую игру в финале, хотя это будет очень непросто», — говорит Лионель Месси.

Статистика и состояние команд

Обе команды подошли к финалу в отличной спортивной форме. Если сборная Испании продолжает свою беспроигрышную серию из 17 матчей, то Аргентина одержала 14 побед подряд во всех турнирах. Эти показатели свидетельствуют о том, что предстоящая игра будет бескомпромиссной.

В гонке бомбардиров турнира также лидирует Лионель Месси. С восемью голами он показывает тот же результат, что и Килиан Мбаппе. Эта тактическая битва на стадионе в Нью-Джерси определит нового правителя мирового футбола. А защите сборной Испании во главе с Ламином Ямалем предстоит выполнить сложнейшую задачу — остановить опытного Месси.

Лионель МессиЛамин ЯмальАргентинаИспанияФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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