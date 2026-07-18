Трамп предложил неожиданную идею проведения ЧМ-2038

·45·Спорт
Трамп предложил неожиданную идею проведения ЧМ-2038

США готовы принять еще один чемпионат мира после мундиаля 2026 года. Президент Дональд Трамп заявил, что страна способна провести следующий турнир на высоком уровне самостоятельно, даже без участия Канады и Мексики.

Однако еще один вариант, упомянутый Трампом, привлек больше внимания — согласно ему, будущий чемпионат мира могут совместно принять США и Китай.

США хотят принять еще один мундиаль

Дональд Трамп рассказал об этом на совместной пресс-конференции с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

По его мнению, турнир 2026 года продемонстрировал возможности США по организации крупных спортивных соревнований. В связи с этим страна может претендовать на проведение еще одного чемпионата мира в будущем.

Трамп также отметил, что в следующий раз США готовы провести турнир самостоятельно, без участия Канады и Мексики.

Трамп упомянул вариант с США и Китаем

Президент США также рассказал об еще одной идее, обсуждавшейся с Джанни Инфантино.

«Джанни сказал мне, что следующий чемпионат мира могут совместно принять Китай и США. Перелеты между играми для футболистов были бы короткими и удобными. Им бы это, несомненно, понравилось», — приводит слова Трампа Фокс Невс.

На данный момент это предложение упоминается не как официальная заявка на проведение, а как обсуждаемая идея.

Хозяева ближайших двух мундиалей известны

Основными хозяевами чемпионата мира 2030 года станут Испания, Португалия и Марокко.

В связи со 100-летием проведения первого турнира некоторые матчи также пройдут в Южной Америке. Их планируют принять Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Мундиаль 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.

Главная интрига вокруг ЧМ-2038

Страна-хозяйка чемпионата мира 2038 года еще не определена. Поэтому в ближайшие годы число стран, желающих принять турнир, и количество возможных совместных заявок может возрасти.

То, что США претендуют на еще один мундиаль, не является неожиданностью. Но если совместное проведение чемпионата США и Китаем, о котором упомянул Трамп, осуществится, это станет одним из самых необычных проектов в истории чемпионатов мира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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