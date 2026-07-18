Иран дал США два-три дня: прозвучала новая угроза
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в случае продолжения атак со стороны США ответные меры будут резко усилены. По словам представителя Корпуса, после еще двух-трех дней ударов могут начаться «полномасштабные наступательные операции».
Это заявление прозвучало в то время, когда Центральное командование США объявило о начале новой волны атак против Ирана.
Что сообщила иранская сторона?
Согласно сообщению государственного телеканала ИРИБ, советник Верховного лидера Ирана и высокопоставленный чиновник Корпуса Мохсен Резаи заявил, что если действия США продолжатся, Тегеран расширит ответные операции.
«Если атаки США продлятся еще два-три дня, мы начнем полномасштабные наступательные операции», — сказал он.
Резаи не предоставил подробной информации о масштабах и конкретных целях возможных ударов.
Предупреждение было направлено и странам Ближнего Востока
Иранский чиновник подчеркнул, что ни одно государство в регионе не сможет полностью защитить себя от наступательных действий Тегерана.
Это заявление можно расценивать как предупреждение для военных баз США на Ближнем Востоке и близких к ним стран. Однако не уточняется, какие именно страны или объекты имеются в виду.
КЭНТКОМ сообщил о начале новых ударов
Ранее Центральное командование США — КЭНТКОМ сообщило о начале очередной волны атак против Ирана.
В заявлении командования говорится, что операции проводятся по указанию президента США.
«Эти атаки по указанию Верховного главнокомандующего направлены на дальнейшее снижение военного потенциала Ирана», — говорится в заявлении.
Американская сторона также не предоставила полной информации о точном масштабе и результатах ударов.
Напряженность в регионе может снова возрасти
Взаимные резкие заявления сторон свидетельствуют о том, что ситуация на Ближнем Востоке может еще больше обостриться.
Если США продолжат атаки, а Иран начнет обещанные операции, вероятность того, что конфликт затронет и другие страны региона, возрастает. На данный момент информации о дипломатическом диалоге или новых инициативах по снижению напряженности не поступало.
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