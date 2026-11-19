В двух районах Ташкента задержана группа молодых людей, подозреваемых во взломе уличных аппаратов по продаже питьевой воды и краже находившихся в них денег. Об этом сообщили в ГУВД города Ташкента.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых неизвестные лица взламывают аппараты с водой и забирают оттуда деньги. Эти кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей.

Сотрудники ГУВД Ташкента изучили видео и установили причастных к инциденту лиц. Выяснилось, что подозреваемые взламывали аппараты с фильтрованной питьевой водой, установленные в Учтепинском и Юнусабадском районах столицы, и похищали наличные деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Р.А. (2004 г.р.), И.С. и М.Н. (2007 г.р.), А.К. (2008 г.р.), Н.Г. (2010 г.р.), а также Р.О. (2011 г.р.).

По данному факту следственным отделом Управления координации деятельности органов внутренних дел Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража).

В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. По итогам следствия их действиям будет дана правовая оценка.