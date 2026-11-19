В Ташкенте пресечена деятельность организованной преступной группы, которая решала уличные споры путем насилия и хулиганства, систематически совершая вымогательства. Об этом официально сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Республики Узбекистан.

Оперативные мероприятия и задержанные

В результате широкомасштабной операции, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска министерства, его территориальных подразделений и Службы государственной безопасности (СГБ), члены этой преступной группировки были установлены и задержаны. Личности лидера и активных членов группы были установлены:

Абдуганиев Умид: прозвище «Доля», ранее судим по статье 169 (кража) Уголовного кодекса.

Юлдашев Иззат: прозвище «Скар», ранее судим по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Зияев Рустам: прозвище «Туз», ранее судим по статьям 169, 226 (подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Абдуганиев Даврон: прозвище «Доди».

Эпизод с вымогательством 11 тысяч долларов

Согласно официальным данным, выявлено несколько эпизодов преступной деятельности членов группы. Один из них произошел в сентябре 2026 года. Между двумя знакомыми гражданами была договоренность о деньгах: один из них одолжил другому 11 тысяч долларов сроком на один год для начала предпринимательской деятельности.

Узнав об этой сделке, члены преступной группы в ноябре без каких-либо оснований и законных прав вмешались в отношения между двумя знакомыми. Применив силу, они запугали гражданина, взявшего в долг, заставили его передать им 11 тысяч долларов, принадлежавших его знакомому, а полученные деньги не вернули владельцу, а потратили на свои нужды.

Члены преступной группы Прозвище Ранее судимы Абдуганиев Умид Доля Кража (статья 169) Юлдашев Иззат Скар Мошенничество (статья 168) Зияев Рустам Туз Кража, Подделка, Хулиганство Абдуганиев Даврон Доди Информация не предоставлена

Системная низость и угрозы

В сообщении МВД отмечается, что действия этой организованной преступной группы не зависели от возраста, пола, социального положения, причин или темы. Они требовали миллионы сумов путем угроз, запугивания, вымогательства и насилия по самым разным вопросам: торговля телефонами, взыскание заработной платы, купля-продажа автомобилей и требование заработанных денег. Преступники запугивали своих жертв, заставляя их молчать и не обращаться в правоохранительные органы.

Один из пострадавших в своих показаниях подчеркнул серьезность угроз: "Была угроза ножом. Угрожали моей семье, нарушали покой моей семьи. Лично мне угрожали сорвать свадьбу".

По данному факту в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведутся следственные действия.

Министерство внутренних дел просит граждан, пострадавших от действий членов этой организованной преступной группы, обращаться в органы внутренних дел.

Как вы считаете, какие меры наиболее эффективны в борьбе с появлением подобных организованных преступных групп на улицах Ташкента и вовлечением в них молодежи? Оставляйте свое мнение в комментариях!