В Китае из бытовых отходов получают электроэнергию и строительные кирпичи
В китайском городе Шэньчжэнь внедрен необычный и эффективный метод переработки отходов. Здесь даже непригодные для вторичной переработки бытовые отходы используются как ценный ресурс. Вместо захоронения на полигонах их сжигают на специальных заводах для выработки электроэнергии.
Самое интересное в этом процессе то, что зола, остающаяся после сжигания отходов, также не выбрасывается. С помощью специальных технологий из этих остатков производят различные строительные материалы, в том числе кирпичи. Таким образом, то, что когда-то считалось бесполезным мусором, превращается в два вида полезной продукции — электроэнергию и стройматериалы.
Работы по развитию такой системы в Шэньчжэне ведутся с 2019 года. Ее основная цель — не просто уничтожение отходов, а извлечение из них максимальной пользы.
Данный подход помогает решить несколько важных задач: сокращает объем бытовых отходов, уменьшает потребность в полигонах и снижает нагрузку на использование природных ресурсов.
Этот опыт показывает, что отходы можно рассматривать не как экологическую проблему, а как ресурс, имеющий экономическую ценность благодаря переработке.
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…