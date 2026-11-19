В китайском городе Шэньчжэнь внедрен необычный и эффективный метод переработки отходов. Здесь даже непригодные для вторичной переработки бытовые отходы используются как ценный ресурс. Вместо захоронения на полигонах их сжигают на специальных заводах для выработки электроэнергии.

Самое интересное в этом процессе то, что зола, остающаяся после сжигания отходов, также не выбрасывается. С помощью специальных технологий из этих остатков производят различные строительные материалы, в том числе кирпичи. Таким образом, то, что когда-то считалось бесполезным мусором, превращается в два вида полезной продукции — электроэнергию и стройматериалы.