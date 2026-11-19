В Южной Корее выяснилось, что кандидат, показавший очень высокий результат на государственном экзамене, использовал незаконные методы. Участник по имени Хан Вон Сок признался, что на обоих этапах экзамена находил ответы с помощью скрытой камеры, смартфона и искусственного интеллекта.

На первом этапе кандидат набрал 397,5 балла из 400 возможных. Он ответил неправильно лишь на один вопрос из 160. На втором этапе он получил 663 балла из 800, заняв первое место по общим результатам.

Столь высокие показатели вызвали подозрения у интернет-пользователей. Хотя поначалу Хан отрицал обвинения, позже в ЁуТубе-шоу в присутствии своего адвоката он признался в нарушении правил экзамена.

По его объяснению, он фотографировал вопросы через миниатюрную камеру и отправлял изображения в систему искусственного интеллекта. Ответы, подготовленные системой, он проверял с помощью своего смартфона. Кандидат использовал этот метод на обоих этапах экзамена.

Хан принес извинения другим кандидатам за свой поступок. Он также самостоятельно обратился в полицию Сеула и подал письменное заявление с признанием вины.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Министерство экономики и финансов Южной Кореи рассматривает вопрос о временной приостановке действия квалификационного сертификата, подтверждающего прохождение кандидатом экзамена.

Этот инцидент вновь привлек внимание к проблеме незаконного использования современных технологий, в частности искусственного интеллекта и скрытых электронных устройств, на экзаменах.