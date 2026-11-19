Кейн, младший брат юной звезды сборной Испании по футболу и клуба «Барселона» Ламина Ямаля, также оказывается в центре внимания общественности. Всего 4-летний мальчик принял участие в новой рекламной кампании модного бренда «Босс», стартовавшей в начале этого месяца, и стал его лицом.

Кейн снимается в одежде из новой коллекции бренда. Его участие в рекламном проекте вызвало интерес и в социальных сетях. То, что ребенок еще дошкольного возраста сотрудничает с известным международным брендом, стало для многих неожиданной новостью.

В настоящее время его брат Ламин Ямаль завоевывает внимание мира своими успехами на футбольном поле. Теперь же еще один представитель семьи начал проявлять себя в мире моды.

Интересно, что первые шаги Кейна в рекламной сфере сравнивают с футбольной карьерой его брата. Конечно, делать какие-либо выводы о будущем четырехлетнего ребенка пока рано. Однако его участие в кампании известного бренда уже стало примечательным событием.

Возможно, даже Ламин Ямаль не предполагал, что его брат добьется популярности так рано.