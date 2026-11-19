В Узбекистане выявлены случаи несоблюдения законодательных требований при рекламе концертов Лолиты, Ани Лорак, Райхон Ганиевой, Иззата Шукурова, группы «Уммон» и других артистов. В частности, в 27 объявлениях отсутствовала информация о том, проводится ли концерт в живом исполнении или с использованием фонограммы. Об этом сообщил Комитет по развитию конкуренции.

Комитет изучил рекламные объявления концертов, размещенные на страницах в Instagram и на объектах наружной рекламы. В результате было установлено, что в рекламе концертов Лолиты, Ани Лорак, Mayot, Николая Фоменко, Иззата Шукурова, группы «Уммон», Райхон Ганиевой и Гайбуллы Турсунова в Instagram не был указан формат исполнения.

Комитет направил соответствующим рекламодателям предписания о приведении объявлений в соответствие с требованиями законодательства.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 8 апреля 2025 года № 207, в рекламе концертно-зрелищных мероприятий должен быть четко указан формат исполнения. При этом необходимо использовать пометки «Живое исполнение», «Живой звук с использованием фонограммы» или «Концертная программа с фонограммой».

Согласно статье 44 Закона «О рекламе», если на концерте используется фонограмма, в рекламе обязательно должна быть предоставлена информация о степени ее использования. В наружной рекламе эта информация должна занимать не менее 10 процентов от общей рекламной площади. Кроме того, организаторы обязаны обеспечить аудиосообщение об уровне использования фонограммы перед началом представления.

В Законе «О защите прав потребителей» также установлено требование информировать зрителей об использовании фонограммы на концертно-зрелищных мероприятиях.

Комитет по развитию конкуренции призвал рекламодателей и организаторов концертов четко указывать формат исполнения в объявлениях и соблюдать требования законодательства. В случае продолжения нарушений могут быть приняты соответствующие меры в установленном порядке.