Сколько бензина произведено в Узбекистане за 4 месяца?

·42·Экономика
Сколько бензина произведено в Узбекистане за 4 месяца?
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По данным Национального статистического комитета, в январе–апреле 2026 года в Узбекистане произведено 417,5 тыс. тонн автомобильного бензина. Этот показатель свидетельствует о сохранении высоких объемов производства топлива в стране.

Согласно отчету, за этот период добыто 1,3 млн тонн угля и 209 тыс. тонн нефти. Также произведено 381 тыс. тонн дизельного топлива.

В энергетическом секторе зафиксирована добыча 12,6 млрд куб. м природного газа и 319,3 тыс. тонн газового конденсата. Эти показатели подтверждают важную роль топливно-энергетического комплекса в экономике страны.

Кроме того, за первые четыре месяца года в Узбекистане произведено 80,6 тыс. автомобильных двигателей.

УзбекистанАгентство статистики
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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