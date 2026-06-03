Индикаторы Bitcoin сигнализируют о восстановлении: эксперты призывают к осторожности

Последняя динамика на рынке Bitcoin указывает на возможное восстановление цены криптовалюты. Анализ индикаторов импульса показывает, что нисходящий тренд актива, возможно, завершился, однако участники рынка по-прежнему сохраняют осторожность. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В информационном бюллетене «Дайбук» издания КоинДеск отмечается, что инструменты технического анализа указывают на стабилизацию цены Bitcoin. Тем не менее глобальная экономическая неопределенность и политика процентных ставок ФРС продолжают оказывать значительное влияние на решения инвесторов.

По мнению криптоаналитиков, если цена Bitcoin преодолеет определенный уровень сопротивления, может начаться новая волна роста. Однако, пока другие крупные альткоины, такие как Ethereum и Solana, следуют за Bitcoin, общая ликвидность рынка остается ключевым фактором.

В настоящее время инвесторы внимательно следят не только за крипторынком, но и за динамикой традиционных финансовых рынков, включая индексы С&П 500 и Насдак. Укрепление курса УСД и инфляционные ожидания могут оказать давление на цены цифровых активов.