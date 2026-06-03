Индикаторы Bitcoin сигнализируют о восстановлении: эксперты призывают к осторожности

·55·Экономика
Индикаторы Bitcoin сигнализируют о восстановлении: эксперты призывают к осторожности
Аудиоверсия

Последняя динамика на рынке Bitcoin указывает на возможное восстановление цены криптовалюты. Анализ индикаторов импульса показывает, что нисходящий тренд актива, возможно, завершился, однако участники рынка по-прежнему сохраняют осторожность. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В информационном бюллетене «Дайбук» издания КоинДеск отмечается, что инструменты технического анализа указывают на стабилизацию цены Bitcoin. Тем не менее глобальная экономическая неопределенность и политика процентных ставок ФРС продолжают оказывать значительное влияние на решения инвесторов.

По мнению криптоаналитиков, если цена Bitcoin преодолеет определенный уровень сопротивления, может начаться новая волна роста. Однако, пока другие крупные альткоины, такие как Ethereum и Solana, следуют за Bitcoin, общая ликвидность рынка остается ключевым фактором.

В настоящее время инвесторы внимательно следят не только за крипторынком, но и за динамикой традиционных финансовых рынков, включая индексы С&П 500 и Насдак. Укрепление курса УСД и инфляционные ожидания могут оказать давление на цены цифровых активов.

BitcoinКриптовалютаИнвестицииРынокЭкономика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ворлдкоин: упущенная возможность на волне ИПО в сфере ИИСегодня, 08:13Mobiuz продан за $351 млнСегодня, 07:50Coinbase заморозила $3 млн, принадлежащие мошенникам из Юго-Восточной АзииСегодня, 06:155 июня прогнозируется рост курса доллараСегодня, 05:33Цена биткоина упала до $62 000: ликвидированы позиции на миллиарды долларовСегодня, 02:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня