Индекс КоинДеск 20 снизился: цена Bitcoin Каш упала на 10,7%

·44·Экономика
Индекс КоинДеск 20 снизился: цена Bitcoin Каш упала на 10,7%

КоинДеск Индикес представил свой ежедневный рыночный отчет, опубликовав динамику лидеров и аутсайдеров индекса КоинДеск 20. В настоящее время индекс КоинДеск 20 торгуется на уровне 1862,4 пункта, что на 0,6% или на 11,0 пункта ниже показателя вторника. Об этом Коиндеск.ком сообщает .

15 из 20 активов, входящих в индекс, демонстрируют тенденцию роста. В сегодняшних торгах лидерами рынка стали НЭАР (+15,1%) и КсЛМ (+5,7%), показавшие самые высокие темпы роста.

Напротив, цена Bitcoin Каш (БЧ) снизилась на 10,7%, став основной причиной общего падения индекса. Кроме того, актив BNB также потерял 3,4% стоимости, оказавшись среди аутсайдеров.

Стоит отметить, что КоинДеск 20 является всеобъемлющим криптоиндексом, торгуемым на различных платформах в нескольких регионах мира.

Bitcoin CashCoinDesk 20КриптовалютаБиржаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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