Ethereum упал до 14-недельного минимума: удержит ли цена ЭТ уровень $1800?

В среду цена Этер (ЭТ) снизилась до $1814, зафиксировав самый низкий показатель за последние 14 недель. Это вызвало опасения относительно способности пары ЭТ/УСД закрепиться в многолетних зонах ликвидности около $1800. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

Техническая структура Ethereum значительно ослабла после потери уровней поддержки $2000 и $2200. На дневном графике все основные скользящие средние находились именно в этой зоне. В то время как цена ЭТ на бирже Битстамп упала до $1814, дневной индекс относительной силы (РСИ) опустился до отметки 25. Это самый низкий показатель с 6 февраля, что свидетельствует о сильном давлении продавцов и перепроданности актива.

Однако такая ситуация может также означать ослабление позиций продавцов. В подобных условиях возможен резкий отскок цены от текущих уровней, аналогичный февральскому росту на 39%. По мнению аналитиков, позитивная динамика для Этер зависит от того, сможет ли пара ЭТ/УСД удержаться выше ключевого уровня поддержки $1800.

Аналитик Тед Пилловс в своем посте в соцсети Кс отметил, что ЭТ сегодня практически коснулся отметки $1800. Представленный им график показывает, что если цена опустится ниже $1800, на повестке дня окажутся уровни ниже $1700. Другой аналитик, КрйпДоМиллионс, добавил, что потеря рубежа $1800 может направить цену ЭТ к $1600.