5 июня прогнозируется рост курса доллара
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• Инфинбанк — 11 970 сумов.
• Октобанк — 11 960 сумов.
Телеграм-канал Банкир сообщает, что 5 июня прогнозируется рост курса доллара примерно на 24–25 сумов.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Инфинбанк — 11 970 сумов.
• Туронбанк — 11 970 сумов.
• Анорбанк — 11 965 сумов.
• Асакабанк — 11 960 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Октобанк — 11 960 сумов.
• Ксалк банки — 11 960 сумов.
• Анорбанк — 11 960 сумов.
• Асакабанк — 11 960 сумов.
Курс может меняться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.
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