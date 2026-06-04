5 июня прогнозируется рост курса доллара

·133·Экономика
5 июня прогнозируется рост курса доллара

Телеграм-канал Банкир сообщает, что 5 июня прогнозируется рост курса доллара примерно на 24–25 сумов.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Инфинбанк — 11 970 сумов.
Туронбанк — 11 970 сумов.
Анорбанк — 11 965 сумов.
Асакабанк — 11 960 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

Октобанк — 11 960 сумов.
• Ксалк банки — 11 960 сумов.
• Анорбанк — 11 960 сумов.
• Асакабанк — 11 960 сумов.

Курс может меняться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.

InfinbankТуронбанкАнорбанкАсакабанкОктобанкХалк БанкБанкир
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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