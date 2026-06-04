Апекс и Арчакс токенизируют недвижимость с Goldman Sachs

Компания Апекс Груп объявила о предоставлении административных услуг для фонда токенизированной недвижимости, выпускаемого на платформе цифровых активов ГС ДАП от Goldman Sachs. Проект разработан в партнерстве с Goldman Sachs, биржей цифровых активов Арчакс, инвестиционным менеджером ЛРК Груп и провайдером Овнера. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По словам глобального руководителя направления цифровых активов Апекс Груп Агнес Мазурек, институциональная токенизация опирается на надежную и регулируемую инфраструктуру. Эта инициатива демонстрирует растущий спрос инвесторов и управляющих на решения, основанные на блокчейн-технологиях.

Доли фонда выпускаются в виде цифровых токенов через платформу ГС ДАП от Goldman Sachs. Запущенная в 2022 году платформа построена на основе ориентированной на конфиденциальность сети Кантон Нетворк и языка смарт-контрактов ДАМЛ, что позволяет выпускать, рассчитывать и хранить активы.

В рамках проекта ЛРК Груп управляет фондом, а биржа Арчакс выступает кастодианом и партнером по первичному размещению. Сеть Овнера выполняет роль слоя, обеспечивающего взаимодействие между эмитентами, кастодианами и каналами дистрибуции.

Это партнерство отражает стремление банков и регулируемых финансовых институтов перевести реальные активы (РВА) в блокчейн-сети. Рынок токенизации сейчас активно развивается, охватывая не только недвижимость, но и фонды денежного рынка, а также частное кредитование.