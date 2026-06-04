Цена Bitcoin достигла линии тренда периода падения 2022 года

·24·Экономика
Цена Bitcoin достигла линии тренда периода падения 2022 года

Цена Bitcoin (БТК) опустилась до самого низкого уровня за последние четыре месяца, достигнув важной линии тренда медвежьего рынка. Согласно данным ТрадингВиев, пара БТК/УСД впервые с 2023 года вернулась к уровню своей 200-недельной простой скользящей средней (СМА). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

200-недельная СМА считается ключевым ориентиром в периоды медвежьих рынков Bitcoin. Эта растущая со временем линия тренда сейчас находится на уровне 61 626 УСД. В последний раз цена пересекалась с этим показателем в октябре 2023 года, однако во время падения 2022 года он выполнял функцию сопротивления до полного перехода контроля к быкам.

Известный аналитик КоллинТалксКрйпто называет это возвращение к уровню 200-недельной СМА «важным этапом». На своей странице в социальной сети Кс он задал вопрос: «Отскочит ли цена вверх от этой точки или продолжит падение?». Аналитик также добавил, что лучшие точки входа на медвежьем рынке находятся именно ниже показателя 200-недельной МА.

Некоторые оптимистично настроенные аналитики обращают внимание на состояние «перепроданности» (оверсолд) цены Bitcoin на недавних локальных минимумах. В настоящее время участники рынка внимательно следят за тем, сохранится ли этот важный уровень поддержки или цена уйдет еще ниже.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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