Kraken предоставляет возможность участия в IPO SpaceX через ксСтокс

·15·Экономика
Kraken предоставляет возможность участия в IPO SpaceX через ксСтокс

Криптобиржа Kraken предоставляет своим клиентам возможность принять участие в ожидаемом первичном публичном размещении (IPO) компании SpaceX через платформу токенизированных акций ксСтокс. Этот шаг демонстрирует растущее сближение криптоинфраструктуры и традиционных рынков капитала. SpaceX станет первым проектом на этой платформе, позволяющим пользователям покупать акции через токенизированные инструменты. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Для участия пользователям необходимо иметь верифицированный аккаунт в мобильном приложении Kraken и подать заявку на IPO. Данная услуга недоступна на платформах Kraken Pro или для настольных компьютеров. По данным компании, IPO Аккесс действует в Европейской экономической зоне и более чем на 110 международных рынках, но остается закрытым для резидентов США, Канады, Австралии и Великобритании из-за регуляторных ограничений.

Инвесторы, успешно участвовавшие в процессе распределения акций, получат токены СПККскс. Эти токены обеспечены акциями SpaceX в соотношении 1:1, и ими можно торговать на Kraken и других платформах ксСтокс 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В настоящее время общий объем торгов на платформе ксСтокс превысил 25 млрд долларов США.

Ожидается, что публичные торги акциями SpaceX начнутся 12 июня. По данным Bloomberg, спрос на предложение уже превысил количество имеющихся акций. Компания планирует привлечь около 75 млрд долларов США при оценке в 1,8 трлн долларов США. Если это произойдет, данное размещение станет крупнейшим IPO в истории, побив рекорд компании Сауди Арамко в 29,4 млрд долларов США, установленный в 2019 году.

Перспективы роста компании в основном связаны с бизнесом спутникового интернета Starlink, который стал основным источником дохода. Тем не менее, высокие расходы, связанные с исследованием космоса и запуском ракет, остаются ключевым фактором при оценке стоимости компании инвесторами. Ранее SpaceX также сообщала в своих документах для IPO о владении активами в биткоинах.

KrakenSpaceXIPOКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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