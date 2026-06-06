Биткоин под сильнейшим давлением продаж с 2020 года: вырастет ли цена до 70 000 долларов

Биткоин (БТК) в настоящее время демонстрирует самый сильный сигнал «перепроданности» (оверсолд) со времен кризиса КОВИД-19. Это повышает вероятность возвращения цены к уровню 70 000 долларов в ближайшие недели. По состоянию на субботу дневной индекс относительной силы (РСИ) Биткоина зафиксирован на уровне около 15,5. Этот показатель значительно ниже уровня 30, который обычно указывает на перепроданность рынка, и является самым низким значением после обвала рынка в марте 2020 года. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Это резкое снижение произошло на фоне падения цены БТК почти на 30% за последний месяц. Причинами стали геополитические риски, рост цен на нефть, угасание надежд на снижение процентных ставок ФРС в 2026 году и сообщения о крупных продажах. Подобные экстремальные значения РСИ обычно появляются в зонах, где продавцы истощены, а краткосрочные покупатели готовятся выйти на рынок.

Исторические данные показывают, что в 2020 году после падения РСИ Биткоина до 15,56 цена выросла почти на 50%. Тогда помогли экстренное снижение ФРС процентных ставок почти до нуля и программы выкупа облигаций. Кроме того, в феврале 2026 года, когда РСИ упал до 15,86, цена БТК удержала уровень поддержки в 60 000 долларов, а затем выросла до 82 850 долларов.

В настоящее время покупатели Биткоина снова защищают отметку в 60 000 долларов. Если цена удержится выше этого уровня, в ближайшие недели возрастет вероятность возвращения в зону около 70 650 долларов, где проходит 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (20-дай ЭМА). Напротив, падение ниже 60 000 долларов может открыть путь к более глубокому снижению цены до средних значений в 50 000 долларов.

Согласно данным Чекончаин, инвесторы, удерживающие Биткоин в краткосрочной перспективе, сейчас фиксируют рекордные убытки. Соотношение прибыли и убытков краткосрочных владельцев упало до самого низкого уровня за всю историю, что может свидетельствовать о процессе капитуляции на рынке.