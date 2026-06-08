Полиция Южной Кореи провела обыск на бирже Bithumb

·1·Экономика
Полиция Южной Кореи провела обыск на бирже Bithumb

Полиция Южной Кореи провела обыск на криптобирже Bithumb в рамках расследования дела о кумовстве при найме сотрудников, связанного с независимым депутатом Ким Бён Ги. Как сообщает Невс1, парламентария обвиняют в использовании своего служебного положения для трудоустройства сына в крупные криптокомпании, такие как Bithumb и Дунаму (оператор Upbit). Об этом пишет Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно данным, сын депутата присоединился к команде Bithumb в январе 2025 года и проработал там около шести месяцев. В настоящее время правоохранительные органы тщательно изучают, оказывалось ли внешнее давление или предоставлялись ли льготы в процессе найма сотрудника.

В Южной Корее вопросы фаворитизма и коррупции при трудоустройстве являются крайне чувствительной политической темой. Подобные конфликты с участием политиков и крупных конгломератов регулярно вызывают резкое недовольство общественности. Полиция несколько раз допрашивала Ким Бён Ги по подозрению в злоупотреблении своим политическим положением.

Также проверяется факт направления депутатом подозрительных вопросов в адрес компании Дунаму в период его работы в Комитете по политическим вопросам Национального собрания. Эти действия могут расцениваться как попытка защитить интересы компании, в которой работает его сын.

Bithumb является одной из крупнейших бирж в стране, ранее в ее головном офисе уже проводились обыски. Ким Бён Ги в ходе расследования отвергает все обвинения, настаивая на своей невиновности.

BithumbЮжная КореяКриптовалютаБиржаКоррупция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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