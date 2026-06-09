СБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладам

·4·Экономика
СБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладам

Клиенты-вкладчики японского СБИ Шинсеи Банк теперь могут получать криптовалютные ваучеры в зависимости от остатка на своих счетах. Как сообщает издание Никкеи, банк предоставит клиентам специальные ваучеры на сумму, равную 20% от традиционных процентных выплат в иенах. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Эти ваучеры можно обменять на цифровые активы, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) или КсРП, в течение установленного срока. Для активации вознаграждения пользователям необходимо открыть счет на платформе СБИ ВК Траде, криптобирже группы СБИ. Эта система позволяет обычным банковским клиентам получить доступ к цифровому рынку без прямой покупки криптоактивов.

Перед постоянным запуском услуги СБИ Шинсеи запускает трехмесячную специальную кампанию. Акция охватывает обычные сберегательные счета и срочные вклады сроком от трех месяцев до пяти лет. Этот шаг является частью масштабной стратегии группы СБИ по популяризации цифровых активов в Японии.

Кроме того, СБИ ВК Траде недавно запустила услугу розничного лендинга USDC. Это позволяет пользователям предоставлять свои стейблкоины в займ платформе на определенный срок и получать доход. В то же время подразделение СБИ Секуритиес планирует продавать инвестиционные фонды и ЭТФ-продукты, основанные на таких криптоактивах, как Bitcoin и Ethereum.

Группа СБИ также укрепляет свои позиции на биржевом рынке. Компания рассматривает возможность покупки акций торговой платформы Битбанк и превращения ее в свою дочернюю компанию. Эти усилия демонстрируют намерение группы создать криптоэкосистему, охватывающую все регулируемые каналы — от банковских вкладов до ценных бумаг.

BitcoinEthereumКриптовалютаЯпонияИнвестиции
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Laylo
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