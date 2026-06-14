«Жаркий» сезон в мире криптовалют: ужесточение регулирования в США

Хотя лето на мировом финансовом рынке официально еще не началось, в сегменте криптовалют процессы, связанные с законодательством и контролем, уже вошли в активную фазу. В США государственные органы и судебная система предпринимают ряд важных шагов по регулированию рынка цифровых активов, что находится в центре внимания криптоинвесторов по всему миру. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает об этом.

Как сообщает издание CoinDesk, Комитет по путям и средствам Палаты представителей США провел специальные слушания по совершенствованию налогового законодательства в отношении криптовалют. Данная инициатива направлена на обеспечение прозрачности доходов от цифровых активов и оптимизацию поступлений в государственную казну, что может повлечь за собой новые правовые обязательства для представителей отрасли.

Борьба рынков прогнозов и надзорных органов

В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула новое предложение по регулированию рынков прогнозов (предиктион маркетс). Подобные платформы позволяют пользователям делать ставки на исходы различных событий, и их правовой статус долгое время оставался предметом споров. В этом процессе также активно участвует председатель SEC Гэри Генслер, который выразил свою позицию по судебным разбирательствам.

Эти новости актуальны и для инвесторов из Узбекистана. Законодательные изменения в США обычно напрямую влияют на стоимость основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum. Любое ограничение или послабление на федеральном уровне определяет конъюнктуру глобального рынка, что требует корректировки стратегий местных трейдеров.

Новости в судебной системе также не остались без внимания. Апелляционная жалоба, поданная основателем биржи ФТКс Сэмом Бэнкманом-Фридом, была отклонена коллегией апелляционного суда. Это решение означает, что приговор по одному из крупнейших дел о мошенничестве в криптоиндустрии остается в силе, и оценивается как важный шаг на пути к установлению справедливости на рынке.

Подводя итог, текущий сезон обещает стать для криптовалютного рынка запоминающимся не только колебаниями цен, но и укреплением правового фундамента. Активизация регуляторов послужит выводу рынка на более профессиональный уровень, однако создаст новые трудности для сторонников анонимности и принципов децентрализованных финансов (DeFi).