Цена Bitcoin на пороге 67 000 долларов: новая волна роста на рынке криптовалют

В понедельник на фоне открытия фондовых бирж США цена Bitcoin (BTC) приблизилась к отметке 67 000 долларов. Смягчение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и новости о мирном соглашении между США и Ираном значительно увеличили спрос на рисковые активы. По данным ТрадингВиев, пара BTC/УСД подорожала еще на 1,5% после еженедельного закрытия. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Основным стимулом позитивных настроений на рынке стали детали сделки о прекращении огня с Ираном. Ожидается, что данное соглашение будет подписано до конца недели, что уже нашло отражение на фондовых рынках США. В частности, индексы С&П 500 и Nasdaq Компосите зафиксировали рост до 2,4%. Надежды на экономическую стабильность побуждают инвесторов вкладывать средства в криптоактивы.

Президент США Дональд Трамп дал важный экономический сигнал на своей странице в сети Truth Social. По его словам, движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив уже оживилось. «Корабли начали движение, многие заправленные нефтью танкеры выходят из Ормузского пролива», — написал Трамп. Это интерпретируется как снижение рисков на энергетическом рынке и ослабление глобального инфляционного давления.

Разногласия аналитиков и уровни сопротивления

Однако среди трейдеров и рыночных аналитиков нет единого мнения относительно дальнейшего движения цены Bitcoin. Некоторые эксперты считают этот рост простым временным восстановлением (релиеф бунке). Известный трейдер под псевдонимом Киллатолд предупредил о возможности разворота цены вниз (реджектион) выше отметки 67 000 долларов.

Авторы аналитического отчета ДжДК Аналйсис отмечают, что еще рано говорить о том, что цена Bitcoin нашла свое дно (боттом). Тем не менее, они признали пробой важных уровней сопротивления и возвращение цены в прежние зоны стоимости. Это может открыть двери для еще более значительного скачка вверх в будущем.

По мнению аналитика Экситпумп, из-за низкой ликвидности в книге ордеров (ордер-бук) сейчас относительно легко толкать цену вверх. Это означает, что при отсутствии крупных продаж на рынке цена Bitcoin может в короткие сроки покорить новые вершины. Данная динамика важна и для узбекистанских инвесторов, так как колебания на глобальном рынке напрямую влияют на котировки на местных криптобиржах.

Резюмируя, ожидается, что эта неделя станет решающей для рынка криптовалют. Если Bitcoin уверенно преодолеет психологический барьер в 67 000 долларов, следующей целью станут 70 000 долларов и более высокие показатели. В противном случае существует вероятность того, что инвесторы начнут фиксировать прибыль, и цена подвергнется некоторой коррекции.